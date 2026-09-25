Top.Mail.Ru
Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 - фото 1
Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 - фото 2
Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 - фото 3
Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 - фото 4
Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 - фото 5
Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 - фото 6
Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 - фото 7
Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 - фото 1
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 - фото 2
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 - фото 3
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 - фото 4
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 - фото 5
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 - фото 6
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 - фото 7
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 10 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749183
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
200
Общая длина, см
140
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675

Штыковая лопата Сибртех 614675 длиной 1385 мм, с полотном размером 200 х 265 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком, изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для рыхления грунта и выкапывания ям, может использоваться при проведении земляных работ на на строительной площадке или дачном участке. Полотно имеет заостренную форму, что облегчает работу. Лопата поставляется в сборе с черенком и полностью готова к эксплуатации.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — лопата изготовлена из нержавеющей стали.
  • Усиленная конструкция — ребра жесткости увеличивают стойкость полотна к изгибающим нагрузкам.
  • Коррозионная стойкость — изделие устойчиво к разрушительному воздействию влаги, подходит для вскапывания влажного грунта.
  • Комфортное использование — оптимальная длина инструмента 138,5 см позволяет снизить нагрузку на спину.

Отзывы о товаре Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
200
Общая длина, см
140
Страна производитель
Россия
Описание

Штыковая лопата Сибртех 614675 длиной 1385 мм, с полотном размером 200 х 265 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком, изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для рыхления грунта и выкапывания ям, может использоваться при проведении земляных работ на на строительной площадке или дачном участке. Полотно имеет заостренную форму, что облегчает работу. Лопата поставляется в сборе с черенком и полностью готова к эксплуатации.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — лопата изготовлена из нержавеющей стали.
  • Усиленная конструкция — ребра жесткости увеличивают стойкость полотна к изгибающим нагрузкам.
  • Коррозионная стойкость — изделие устойчиво к разрушительному воздействию влаги, подходит для вскапывания влажного грунта.
  • Комфортное использование — оптимальная длина инструмента 138,5 см позволяет снизить нагрузку на спину.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675 - стоимость товара 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...