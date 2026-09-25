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Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г купить с доставкой в Москве
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Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г

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Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 1
Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 2
Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 3
Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 4
Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 5
Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 6
Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 7
Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 8
Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 9
Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 10
Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.02
Комплектация
Штангенциркуль - 1 шт Пластиковый футляр - 1 шт
  • Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 1
  • Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 2
  • Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 3
  • Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 4
  • Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 5
  • Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 6
  • Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 7
  • Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 8
  • Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 9
  • Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 10
  • Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 12 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749178
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.02
Комплектация
Штангенциркуль - 1 шт Пластиковый футляр - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г

Металлический штангенциркуль с глубиномером Matrix 316315, 150 мм, со значением отсчета по нониусу 0,02 мм, используется для быстрого определения размеров внутри и снаружи деталей, а также глубин отверстий и канавок — для этого предусмотрен глубиномер. Погрешность составляет ±0,02 мм при измерении размеров до 100 мм, и ±0,03 мм — свыше 100 мм. Измерительный инструмент используется в токарном, слесарном деле, будет полезен на производственном предприятии, а также дома или в гараже.

Преимущества

  • Надежность — штангенциркуль изготовлен из углеродистой стали, устойчивой к механическим воздействиям.
  • Точное позиционирование губок — зажимной винт позволяет зафиксировать подвижную рамку, чтобы она не сместилась во время измерения.
  • Удобное хранение и транспортировка — штангенциркуль упакован в прочный пластиковый кейс.

Отзывы о товаре Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.02
Комплектация
Штангенциркуль - 1 шт Пластиковый футляр - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Металлический штангенциркуль с глубиномером Matrix 316315, 150 мм, со значением отсчета по нониусу 0,02 мм, используется для быстрого определения размеров внутри и снаружи деталей, а также глубин отверстий и канавок — для этого предусмотрен глубиномер. Погрешность составляет ±0,02 мм при измерении размеров до 100 мм, и ±0,03 мм — свыше 100 мм. Измерительный инструмент используется в токарном, слесарном деле, будет полезен на производственном предприятии, а также дома или в гараже.

Преимущества

  • Надежность — штангенциркуль изготовлен из углеродистой стали, устойчивой к механическим воздействиям.
  • Точное позиционирование губок — зажимной винт позволяет зафиксировать подвижную рамку, чтобы она не сместилась во время измерения.
  • Удобное хранение и транспортировка — штангенциркуль упакован в прочный пластиковый кейс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - купить по цене 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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