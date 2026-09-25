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Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво купить с доставкой в Москве
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Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво

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Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво - фото 1
Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво - фото 2
Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво - фото 3
Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво - фото 4
Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво - фото 5
Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво - фото 6
Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
  • Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво - фото 1
  • Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво - фото 2
  • Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво - фото 3
  • Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво - фото 4
  • Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво - фото 5
  • Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво - фото 6
  • Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 12 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749174
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво
750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
210
Общая длина, см
143
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво

Удлиненная штыковая лопата Palisad LUXE 61300 размером 210 х 270 х 1430 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком, предназначена для проведения садово-огородных и земляных работ. С ее помощью можно взрыхлить землю, выкопать канаву или яму. Заостренное полотно легко проникает в грунт.

Преимущества

  • Повышенная упругость, устойчивость к изгибающим нагрузкам и коррозии — полотно из закаленной рессорно-пружинной стали усилено ребрами жесткости и покрыто защитным лаком.
  • Прочность и долговечность — черенок изготовлен из древесины 1 сорта и окрашен для защиты от рассыхания и воздействия влаги.
  • Удобство эксплуатации — удлиненный черенок позволяет снизить нагрузку на позвоночник и работать без ощущения усталости.

Отзывы о товаре Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
210
Общая длина, см
143
Страна производитель
Россия
Описание

Удлиненная штыковая лопата Palisad LUXE 61300 размером 210 х 270 х 1430 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком, предназначена для проведения садово-огородных и земляных работ. С ее помощью можно взрыхлить землю, выкопать канаву или яму. Заостренное полотно легко проникает в грунт.

Преимущества

  • Повышенная упругость, устойчивость к изгибающим нагрузкам и коррозии — полотно из закаленной рессорно-пружинной стали усилено ребрами жесткости и покрыто защитным лаком.
  • Прочность и долговечность — черенок изготовлен из древесины 1 сорта и окрашен для защиты от рассыхания и воздействия влаги.
  • Удобство эксплуатации — удлиненный черенок позволяет снизить нагрузку на позвоночник и работать без ощущения усталости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 750 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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