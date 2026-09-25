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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L купить с доставкой в Москве
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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L

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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 1
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 2
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 3
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 4
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
22
Комплектация
Борфреза - 1 шт
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 1
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 2
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 3
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 4
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 14 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749173
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L
820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
22
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L

Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L



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Отзывы о товаре Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
22
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническая закругленная, тип-L - купить по цене 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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