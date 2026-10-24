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Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64503, 1085 мм, диаметр 200 мм, Россия купить с доставкой в Москве
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Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64503, 1085 мм, диаметр 200 мм, Россия

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 13 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749172
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64503, 1085 мм, диаметр 200 мм, Россия
780 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Вес, г.
5

Описание товара Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64503, 1085 мм, диаметр 200 мм, Россия

Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64503, 1085 мм, диаметр 200 мм, Россия

Отзывы о товаре Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64503, 1085 мм, диаметр 200 мм, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Описание
Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64503, 1085 мм, диаметр 200 мм, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64503, 1085 мм, диаметр 200 мм, Россия - стоимость товара 780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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