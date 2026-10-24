Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64503, 1085 мм, диаметр 200 мм, Россия
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
В наличии
Код товара: 749172
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
780 руб.
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64503, 1085 мм, диаметр 200 мм, Россия
Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64503, 1085 мм, диаметр 200 мм, Россия
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Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64503, 1085 мм, диаметр 200 мм, Россия
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги
Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64503, 1085 мм, диаметр 200 мм, Россия - стоимость товара 780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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