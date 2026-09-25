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Сверло по металлу MATRIX 72045, 14, 5 мм, 5 шт., полированное, HSS купить с доставкой в Москве
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Сверло по металлу MATRIX 72045, 14, 5 мм, 5 шт., полированное, HSS

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Сверло по металлу MATRIX 72045, 14, 5 мм, 5 шт., полированное, HSS - фото 1
Сверло по металлу MATRIX 72045, 14, 5 мм, 5 шт., полированное, HSS - фото 2
Сверло по металлу MATRIX 72045, 14, 5 мм, 5 шт., полированное, HSS - фото 3
Сверло по металлу MATRIX 72045, 14, 5 мм, 5 шт., полированное, HSS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
14.5
Посадочный диаметр, мм
13
Минимальный диаметр, мм
14.5
Максимальный диаметр, мм
14.5
Длина, мм
160
Ширина, мм
100
Комплектация
штучный набор, упаковка
  • Сверло по металлу MATRIX 72045, 14, 5 мм, 5 шт., полированное, HSS - фото 1
  • Сверло по металлу MATRIX 72045, 14, 5 мм, 5 шт., полированное, HSS - фото 2
  • Сверло по металлу MATRIX 72045, 14, 5 мм, 5 шт., полированное, HSS - фото 3
  • Сверло по металлу MATRIX 72045, 14, 5 мм, 5 шт., полированное, HSS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 
Начислим 14 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749170
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сверло по металлу MATRIX 72045, 14, 5 мм, 5 шт., полированное, HSS
830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип товара
Оснастка
Материал
HSS
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
14.5
Посадочный диаметр, мм
13
Минимальный диаметр, мм
14.5
Максимальный диаметр, мм
14.5
Длина, мм
160
Ширина, мм
100
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
штучный набор, упаковка
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Сверло по металлу MATRIX 72045, 14, 5 мм, 5 шт., полированное, HSS

Набор сверл Matrix HSS 72045 состоит из 5 спиральных сверл, рассчитанных на уверенное проделывание отверстий (глухих или сквозных) в разных металлах при выполнении ремонтных, монтажных или сборочных работ. Включенные в комплект сверла по металлу с диаметром рабочей части 14.5 мм изготавливаются из инструментальной легированной стали Р4М4Х2 и выдерживают длительную эксплуатацию, сохраняя свои рабочие свойства. Эти единицы оснастки получили цилиндрические хвостовики, необходимые для их присоединения к патрону сверлильного станка или электродрели. Сверла из комплекта Matrix HSS 72045 с длиной рабочей части 108 мм при общей длине 160 мм снабжаются наконечником с центровочным острием и винтовыми канавками для удаления отходов сверления из отверстия. Поставляемые в блистерной упаковке сверла отличаются обратной конусностью: их диаметр уменьшается по направлению от рабочей части к хвостовику.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло по металлу MATRIX 72045, 14, 5 мм, 5 шт., полированное, HSS




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип товара
Оснастка
Материал
HSS
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
14.5
Посадочный диаметр, мм
13
Минимальный диаметр, мм
14.5
Максимальный диаметр, мм
14.5
Длина, мм
160
Ширина, мм
100
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
штучный набор, упаковка
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Страна производитель
Китай
Описание
Набор сверл Matrix HSS 72045 состоит из 5 спиральных сверл, рассчитанных на уверенное проделывание отверстий (глухих или сквозных) в разных металлах при выполнении ремонтных, монтажных или сборочных работ. Включенные в комплект сверла по металлу с диаметром рабочей части 14.5 мм изготавливаются из инструментальной легированной стали Р4М4Х2 и выдерживают длительную эксплуатацию, сохраняя свои рабочие свойства. Эти единицы оснастки получили цилиндрические хвостовики, необходимые для их присоединения к патрону сверлильного станка или электродрели. Сверла из комплекта Matrix HSS 72045 с длиной рабочей части 108 мм при общей длине 160 мм снабжаются наконечником с центровочным острием и винтовыми канавками для удаления отходов сверления из отверстия. Поставляемые в блистерной упаковке сверла отличаются обратной конусностью: их диаметр уменьшается по направлению от рабочей части к хвостовику.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу MATRIX 72045, 14, 5 мм, 5 шт., полированное, HSS - по цене 830 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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