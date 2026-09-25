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Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид купить с доставкой в Москве
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Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид

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Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 1
Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 2
Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 3
Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 4
Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 5
Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 6
Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 7
Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 8
Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 9
Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 10
Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
снеговая
Телескопическая ручка
нет
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 1
  • Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 2
  • Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 3
  • Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 4
  • Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 5
  • Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 6
  • Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 7
  • Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 8
  • Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 9
  • Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 10
  • Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 
Начислим 15 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749167
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид
880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип лопаты
снеговая
Телескопическая ручка
нет
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
69
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид

Автомобильная лопата Denzel 61670 размером 230 х 290 х 690 мм изготовлена из сверхпрочного полиамида и применяется в экстремальных климатических условиях. Поможет освободить машину, попавшую в снежный или песчаный занос. Лопата выдерживает температуру от -50 до +50 °C и устойчива к высоким нагрузкам.

Преимущества

  • Надежность — инструмент из полиамида отличается высокими показателями морозостойкости, ударопрочности и износостойкости.
  • Комфорт в использовании — лопата весит 0,45 кг, Т-образная рукоятка обеспечивает надежный и удобный хват.
  • Удобство транспортировки — компактный инструмент легко помещается в багажнике автомобиля.

Отзывы о товаре Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип лопаты
снеговая
Телескопическая ручка
нет
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
69
Страна производитель
Россия
Описание

Автомобильная лопата Denzel 61670 размером 230 х 290 х 690 мм изготовлена из сверхпрочного полиамида и применяется в экстремальных климатических условиях. Поможет освободить машину, попавшую в снежный или песчаный занос. Лопата выдерживает температуру от -50 до +50 °C и устойчива к высоким нагрузкам.

Преимущества

  • Надежность — инструмент из полиамида отличается высокими показателями морозостойкости, ударопрочности и износостойкости.
  • Комфорт в использовании — лопата весит 0,45 кг, Т-образная рукоятка обеспечивает надежный и удобный хват.
  • Удобство транспортировки — компактный инструмент легко помещается в багажнике автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - купить по цене 880 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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