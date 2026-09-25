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Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс

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Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 1
Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 2
Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 3
Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 4
Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 5
Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 6
Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 7
Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 8
Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 9
Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 10
Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 11
Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 12
Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 13
Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 14
Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 15
Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 16
Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
39
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, отвертка-битодержатель, клещи, имбусовый ключ
Комплектация
39 предметов
  • Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 1
  • Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 2
  • Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 3
  • Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 4
  • Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 5
  • Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 6
  • Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 7
  • Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 8
  • Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 9
  • Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 10
  • Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 11
  • Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 12
  • Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 13
  • Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 14
  • Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 15
  • Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 16
  • Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 10 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749166
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
39
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, отвертка-битодержатель, клещи, имбусовый ключ
Комплектация
39 предметов
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
39
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Имбусовые ключи в комплекте
да
Количество бит, шт
1
Тип бит
SL3, SL4, PH0, PH1, PH3, T20, T25
Держатель бит
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс

Набор инструментов MTX 13423, упакованный в пластиковый кейс, состоит из 39 предметов, предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев, а также для выполнения других слесарно-монтажных работ. В комплект поставки входят плоскогубцы переставные, отвертки, в том числе для точных работ, отвертка-держатель, молоток-гвоздодер, шестигранные ключи (имбусовые), биты-вставки с адаптером и удлинителем, рулетка, ножницы а также канцелярский нож. Набор оптимален для бытового использования.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали методом ковки.
  • Надежная защита от коррозии — на рабочие части нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки плоскогубцев, отверток, отвертки-держателя, а также корпусы ножа и рулетки удобно ложатся в руку.
  • Надежный хват — молоток-гвоздодер, отвертка-держатель и отвертки имеют рукоятки с рифлением и не выскальзывают из ладони.
  • Небольшой вес 1,48 кг — набор удобно брать на выездные работы.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс.



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Отзывы о товаре Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс




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Характеристики
Бренд
MTX
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
39
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, отвертка-битодержатель, клещи, имбусовый ключ
Комплектация
39 предметов
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
39
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Имбусовые ключи в комплекте
да
Количество бит, шт
1
Тип бит
SL3, SL4, PH0, PH1, PH3, T20, T25
Развернуть
Держатель бит
Да
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов MTX 13423, упакованный в пластиковый кейс, состоит из 39 предметов, предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев, а также для выполнения других слесарно-монтажных работ. В комплект поставки входят плоскогубцы переставные, отвертки, в том числе для точных работ, отвертка-держатель, молоток-гвоздодер, шестигранные ключи (имбусовые), биты-вставки с адаптером и удлинителем, рулетка, ножницы а также канцелярский нож. Набор оптимален для бытового использования.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали методом ковки.
  • Надежная защита от коррозии — на рабочие части нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки плоскогубцев, отверток, отвертки-держателя, а также корпусы ножа и рулетки удобно ложатся в руку.
  • Надежный хват — молоток-гвоздодер, отвертка-держатель и отвертки имеют рукоятки с рифлением и не выскальзывают из ладони.
  • Небольшой вес 1,48 кг — набор удобно брать на выездные работы.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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