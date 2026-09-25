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Шланг спиральный армированный дренажный СИБРТЕХ, 19 мм, 30 м, 3 атм., 67303 купить с доставкой в Москве
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Шланг спиральный армированный дренажный СИБРТЕХ, 19 мм, 30 м, 3 атм., 67303

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Шланг спиральный армированный дренажный СИБРТЕХ, 19 мм, 30 м, 3 атм., 67303 - фото 1
Шланг спиральный армированный дренажный СИБРТЕХ, 19 мм, 30 м, 3 атм., 67303 - фото 2
Шланг спиральный армированный дренажный СИБРТЕХ, 19 мм, 30 м, 3 атм., 67303 - фото 3
Шланг спиральный армированный дренажный СИБРТЕХ, 19 мм, 30 м, 3 атм., 67303 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
30
  • Шланг спиральный армированный дренажный СИБРТЕХ, 19 мм, 30 м, 3 атм., 67303 - фото 1
  • Шланг спиральный армированный дренажный СИБРТЕХ, 19 мм, 30 м, 3 атм., 67303 - фото 2
  • Шланг спиральный армированный дренажный СИБРТЕХ, 19 мм, 30 м, 3 атм., 67303 - фото 3
  • Шланг спиральный армированный дренажный СИБРТЕХ, 19 мм, 30 м, 3 атм., 67303 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749160
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
30
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19 мм
Давление, Бар
3
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Шланг спиральный армированный дренажный СИБРТЕХ, 19 мм, 30 м, 3 атм., 67303

Спиральный армированный дренажный шланг Сибртех 67303 длиной 30 метров и диаметром 19 мм выдерживает давление до 3 атмосфер. Используется для транспортировки как технических, так и пищевых жидкостей, в том числе питьевой воды. Также пригодится для отвода конденсата в системах кондиционирования и вентиляции.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — изделие выполнено из высококачественного и маслобензостойкого ПВХ.
  • Экологичность — ПВХ, из которого изготовлен шланг, не содержит вредных веществ.
  • Широкие возможности использования — шланг выдерживает эксплуатацию при температуре от -5 до +40 °C.
  • Возможность интенсивного использования — гофрированный шланг обладает высокой жесткостью и выдерживает значительные нагрузки.



Теги товара: шланги 3/4"

Отзывы о товаре Шланг спиральный армированный дренажный СИБРТЕХ, 19 мм, 30 м, 3 атм., 67303




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
30
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19 мм
Давление, Бар
3
Страна производитель
Россия
Описание

Спиральный армированный дренажный шланг Сибртех 67303 длиной 30 метров и диаметром 19 мм выдерживает давление до 3 атмосфер. Используется для транспортировки как технических, так и пищевых жидкостей, в том числе питьевой воды. Также пригодится для отвода конденсата в системах кондиционирования и вентиляции.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — изделие выполнено из высококачественного и маслобензостойкого ПВХ.
  • Экологичность — ПВХ, из которого изготовлен шланг, не содержит вредных веществ.
  • Широкие возможности использования — шланг выдерживает эксплуатацию при температуре от -5 до +40 °C.
  • Возможность интенсивного использования — гофрированный шланг обладает высокой жесткостью и выдерживает значительные нагрузки.


Теги товара: шланги 3/4"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг спиральный армированный дренажный СИБРТЕХ, 19 мм, 30 м, 3 атм., 67303 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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