Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
резина
Грузоподъемность, кг
230
Диаметр колеса, мм
370
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 749159
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
резина
Грузоподъемность, кг
230
Диаметр колеса, мм
370
Диаметр оси колеса, мм
16
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о
Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о
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Бренд
DENZEL
Материал
резина
Грузоподъемность, кг
230
Диаметр колеса, мм
370
Диаметр оси колеса, мм
16
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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