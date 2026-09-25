Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
16
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
В наличии
Код товара: 749158
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1 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
16
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L
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Бренд
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
16
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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