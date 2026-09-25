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Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной купить с доставкой в Москве
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Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной

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Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 1
Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 2
Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 3
Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 4
Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 5
Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
28
Длина, мм
800
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
  • Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 1
  • Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 2
  • Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 3
  • Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 4
  • Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 5
  • Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749151
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной
2 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
28
Длина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной

Бур по бетону Matrix 71275 размером 28 х 800 мм используется в качестве оснастки на тяжелых перфораторах с хвостовиком SDS MAX. Подходит для сверления глубоких отверстий в кирпиче и особо прочных материалах: армированном бетоне, природном и искусственном камне.

Преимущества:

  • Высокий ресурс — крестовая пластина обладает более высоким рабочим потенциалом по сравнению с плоской, не повреждается при попадании в арматуру и обеспечивает долговечность бура.
  • Прочность — для производства режущей пластины используется сверхтвердый сплав карбида вольфрама 80-90 HRC, поэтому бур справляется с большим объемом работ без потери эксплуатационных качеств и подходит для профессионального применения.
  • Износостойкость — спиральная часть бура выполнена из легированной стали 40Х и закалена до необходимой твердости, поэтому выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
  • Корректная работа без остановок — дополнительные резцы на режущей пластины заужены в диаметре во избежание заклинивания бура.
  • Качественный отвод шлама — за счет расширенной канавки продукты сверление удаляются наиболее эффективно, что упрощает получение особо глубоких отверстий.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
28
Длина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Бур по бетону Matrix 71275 размером 28 х 800 мм используется в качестве оснастки на тяжелых перфораторах с хвостовиком SDS MAX. Подходит для сверления глубоких отверстий в кирпиче и особо прочных материалах: армированном бетоне, природном и искусственном камне.

Преимущества:

  • Высокий ресурс — крестовая пластина обладает более высоким рабочим потенциалом по сравнению с плоской, не повреждается при попадании в арматуру и обеспечивает долговечность бура.
  • Прочность — для производства режущей пластины используется сверхтвердый сплав карбида вольфрама 80-90 HRC, поэтому бур справляется с большим объемом работ без потери эксплуатационных качеств и подходит для профессионального применения.
  • Износостойкость — спиральная часть бура выполнена из легированной стали 40Х и закалена до необходимой твердости, поэтому выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
  • Корректная работа без остановок — дополнительные резцы на режущей пластины заужены в диаметре во избежание заклинивания бура.
  • Качественный отвод шлама — за счет расширенной канавки продукты сверление удаляются наиболее эффективно, что упрощает получение особо глубоких отверстий.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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