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Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2", 1/4" купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2", 1/4"

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Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2&quot;, 1/4&quot; - фото 1
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Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2&quot;, 1/4&quot; - фото 14
Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2&quot;, 1/4&quot; - фото 15
Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2&quot;, 1/4&quot; - фото 16
Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2&quot;, 1/4&quot; - фото 17
Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2&quot;, 1/4&quot; - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
94
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
94 предмета, пластиковый кейс
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  • Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2&quot;, 1/4&quot; - фото 2
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  • Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2&quot;, 1/4&quot; - фото 9
  • Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2&quot;, 1/4&quot; - фото 10
  • Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2&quot;, 1/4&quot; - фото 11
  • Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2&quot;, 1/4&quot; - фото 12
  • Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2&quot;, 1/4&quot; - фото 13
  • Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2&quot;, 1/4&quot; - фото 14
  • Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2&quot;, 1/4&quot; - фото 15
  • Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2&quot;, 1/4&quot; - фото 16
  • Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2&quot;, 1/4&quot; - фото 17
  • Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2&quot;, 1/4&quot; - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749147
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2", 1/4"
3 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
94
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
94 предмета, пластиковый кейс
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
94
Количество бит, шт
1
Тип бит
SL4, PH1, HEX 3, TORX 10, TORX 15, PH2
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2", 1/4"

Набор инструментов MTX 13530 упакован в пластиковый кейс и состоит из 94 предметов с присоединительным размером 1/2" и 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев. В комплект поставки входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также полезен в быту.

Преимущества

  • Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
  • Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
  • Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает головки.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2", 1/4"




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Характеристики
Бренд
MTX
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
94
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
94 предмета, пластиковый кейс
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
94
Количество бит, шт
1
Тип бит
SL4, PH1, HEX 3, TORX 10, TORX 15, PH2
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
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Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов MTX 13530 упакован в пластиковый кейс и состоит из 94 предметов с присоединительным размером 1/2" и 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев. В комплект поставки входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также полезен в быту.

Преимущества

  • Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
  • Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
  • Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает головки.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2", 1/4" - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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