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Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2", 1/4", CrV купить с доставкой в Москве
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Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2", 1/4", CrV

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Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 1
Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 2
Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 3
Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 4
Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 5
Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 6
Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 7
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Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 9
Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 10
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Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 12
Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 13
Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 14
Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 15
Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 16
Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 17
Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 18
Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
41
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
Ключ трещоточный - 1 штАдаптер для бит - 1 штПереходник - 1 штБиты-вставки PH, PZ, SL, H, T, - 16 штГоловки 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24 - 22 штКейс - 1 шт
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  • Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 10
  • Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 11
  • Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 12
  • Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 13
  • Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 14
  • Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 15
  • Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 16
  • Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 17
  • Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 18
  • Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749146
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2", 1/4", CrV
3 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
41
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
Ключ трещоточный - 1 штАдаптер для бит - 1 штПереходник - 1 штБиты-вставки PH, PZ, SL, H, T, - 16 штГоловки 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24 - 22 штКейс - 1 шт
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
41
Мин. размер ключей, мм
4
Макс. размер ключей, мм
22
Количество бит, шт
16
Шлицы бит
PH, PZ, SL, H, T
Количество торцевых головок, шт
22
Держатель бит
Да
Торцовые головки
4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Тайвань
Вес, г.
5

Описание товара Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2", 1/4", CrV

Набор Gross 14143 включает в себя 41 предмет: ключ трещоточный 1/2?, переходник 1/2-1/4?, адаптер, 16 бит и 22 торцевые головки. Применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при проведении технического обслуживания авто или для бытовых ремонтных работ. Набор подходит не только для самостоятельного использования в гараже и дома, но и для профессиональной эксплуатации на станциях техобслуживания.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — инструменты выполнены из качественной стали хромованадиевой группы, биты изготовлены из японской легированной стали S2.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — цельнокованая трещотка со 120 зубьями позволяет вращать крепеж максимально плавно и мягко.
  • Функция быстрого сброса — снять оснастку с трещотки можно одним движением.
  • Наличие реверса — можно быстро менять направление вращения трещотки для легкого перехода от монтажа к демонтажу крепежей.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в прочном пластиковом боксе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2", 1/4", CrV




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Характеристики
Бренд
GROSS
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
41
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
Ключ трещоточный - 1 штАдаптер для бит - 1 штПереходник - 1 штБиты-вставки PH, PZ, SL, H, T, - 16 штГоловки 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24 - 22 штКейс - 1 шт
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
41
Мин. размер ключей, мм
4
Макс. размер ключей, мм
22
Количество бит, шт
16
Шлицы бит
PH, PZ, SL, H, T
Развернуть
Количество торцевых головок, шт
22
Держатель бит
Да
Торцовые головки
4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Тайвань
Описание

Набор Gross 14143 включает в себя 41 предмет: ключ трещоточный 1/2?, переходник 1/2-1/4?, адаптер, 16 бит и 22 торцевые головки. Применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при проведении технического обслуживания авто или для бытовых ремонтных работ. Набор подходит не только для самостоятельного использования в гараже и дома, но и для профессиональной эксплуатации на станциях техобслуживания.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — инструменты выполнены из качественной стали хромованадиевой группы, биты изготовлены из японской легированной стали S2.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — цельнокованая трещотка со 120 зубьями позволяет вращать крепеж максимально плавно и мягко.
  • Функция быстрого сброса — снять оснастку с трещотки можно одним движением.
  • Наличие реверса — можно быстро менять направление вращения трещотки для легкого перехода от монтажа к демонтажу крепежей.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в прочном пластиковом боксе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
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Отзывы


Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2", 1/4", CrV - стоимость товара 3950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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