Батарея аккумуляторная BH-20-6.0 DENZEL 28446, 20 В, USB, 6, 0 Ач
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Батарея аккумуляторная BH-20-6.0 DENZEL 28446, 20 В, USB, 6, 0 Ач
Батарея Li-Ion Denzel BH-20-6.0 28446 номинальным напряжением 20 В и емкостью 6,0 А·ч обеспечивает работоспособность аккумуляторного инструмента. Подходит для всех инструментов единой платформы Denzel Power System 20V. Также может использоваться в качестве зарядного устройства для мобильных устройств, поддерживающих зарядку от разъемов USB 3.0 (USB-A) и USB Type-C.
Преимущества
- Отсутствие эффекта памяти — батарея полностью сохраняет рабочие свойства в течение всего срока использования.
- Удобное использование — аккумулятор можно подзаряжать, при этом не происходит снижения емкости.
- Защита от перегрузок — при превышении допустимого значения силы тока аккумулятор отключается для предотвращения поломки.
- Защита от глубокого разряда и перезаряда — автоматический контроллер своевременно отключает нагрузку, исключая выход аккумулятора из строя.
- Контроль уровня заряда — на боковых поверхностях предусмотрены индикаторы, позволяющие оценить оставшееся время работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Батарея Li-Ion Denzel BH-20-6.0 28446 номинальным напряжением 20 В и емкостью 6,0 А·ч обеспечивает работоспособность аккумуляторного инструмента. Подходит для всех инструментов единой платформы Denzel Power System 20V. Также может использоваться в качестве зарядного устройства для мобильных устройств, поддерживающих зарядку от разъемов USB 3.0 (USB-A) и USB Type-C.
Преимущества
- Отсутствие эффекта памяти — батарея полностью сохраняет рабочие свойства в течение всего срока использования.
- Удобное использование — аккумулятор можно подзаряжать, при этом не происходит снижения емкости.
- Защита от перегрузок — при превышении допустимого значения силы тока аккумулятор отключается для предотвращения поломки.
- Защита от глубокого разряда и перезаряда — автоматический контроллер своевременно отключает нагрузку, исключая выход аккумулятора из строя.
- Контроль уровня заряда — на боковых поверхностях предусмотрены индикаторы, позволяющие оценить оставшееся время работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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