Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2" и 1/4"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
69
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ
Комплектация
Ключ трещoточный - 1 штУдлинитель - 2 штГоловки - 24 штГоловки удлиненные - 3 штПереходник - 2 штГоловки свечные - 2 штКардан - 2 штВороток Т-образный - 1 штОтвертка-держатель - 1 штБиты-вставки - 30 штКейс - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб.
В наличии
Код товара: 749138
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5 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
69
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ
Комплектация
Ключ трещoточный - 1 штУдлинитель - 2 штГоловки - 24 штГоловки удлиненные - 3 штПереходник - 2 штГоловки свечные - 2 штКардан - 2 штВороток Т-образный - 1 штОтвертка-держатель - 1 штБиты-вставки - 30 штКейс - 1 шт
Упаковка
кейс
Мин. размер ключей, мм
10
Макс. размер ключей, мм
32
Количество отверток, шт
1
Количество бит, шт
30
Количество торцевых головок, шт
29
Держатель бит
Да
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Тайвань
Вес, г.
5
Описание товара Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2" и 1/4"
Набор торцевых головок с трещоткой Stels 13576, с присоединительным размером 1/2 и 1/4 дюйма, включает в себя 68 предметов. Он станет незаменимым помощником для специалистов СТО и автолюбителей, пригодится в гараже, поездке, а также дома и на даче.
Преимущества
- Удобная работа в труднодоступных местах — трещотка с 72 зубьями позволяет вращать крепеж плавно и мягко.
- Прочность — инструменты выполнены из термически обработанной инструментальной стали.
- Встроенный механизм сброса — снятие и установка насадки занимает несколько секунд.
- Металлические фиксаторы — насадки крепко держатся и не слетают во время работы.
- Комфортная работа — эргономичная двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в надежном металлическом кейсе с ложементом.
- Высокое качество — инструменты изготовлены под строгим технологическим контролем, на торцевые головки с квадратом 1/2 дюйма размером от 8 мм распространяется пожизненная гарантия производителя.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
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Бренд
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
69
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ
Комплектация
Ключ трещoточный - 1 штУдлинитель - 2 штГоловки - 24 штГоловки удлиненные - 3 штПереходник - 2 штГоловки свечные - 2 штКардан - 2 штВороток Т-образный - 1 штОтвертка-держатель - 1 штБиты-вставки - 30 штКейс - 1 шт
Упаковка
кейс
Мин. размер ключей, мм
10
Макс. размер ключей, мм
32
Количество отверток, шт
1
Количество бит, шт
30
Количество торцевых головок, шт
29
Развернуть
Держатель бит
Да
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Тайвань
Набор торцевых головок с трещоткой Stels 13576, с присоединительным размером 1/2 и 1/4 дюйма, включает в себя 68 предметов. Он станет незаменимым помощником для специалистов СТО и автолюбителей, пригодится в гараже, поездке, а также дома и на даче.
Преимущества
- Удобная работа в труднодоступных местах — трещотка с 72 зубьями позволяет вращать крепеж плавно и мягко.
- Прочность — инструменты выполнены из термически обработанной инструментальной стали.
- Встроенный механизм сброса — снятие и установка насадки занимает несколько секунд.
- Металлические фиксаторы — насадки крепко держатся и не слетают во время работы.
- Комфортная работа — эргономичная двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в надежном металлическом кейсе с ложементом.
- Высокое качество — инструменты изготовлены под строгим технологическим контролем, на торцевые головки с квадратом 1/2 дюйма размером от 8 мм распространяется пожизненная гарантия производителя.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2" и 1/4" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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