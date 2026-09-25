Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-350, Li-Ion, 20 В, 26520
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-350, Li-Ion, 20 В, 26520
Аккумуляторный ударный гайковерт Denzel CIWH-BL-20-350 26520 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion 20 В и используется для закручивания и откручивания гаек, болтов и другого резьбового крепежа. Доступно 3 режима работы, при которых частота вращения шпинделя составляет 0-1500, 0-2000 и 0-2500 об/мин, а частота ударов — 0-2100, 0-2800 и 0-3500 уд/мин. Реализована функция электронной регулировки частоты вращения в зависимости от степени нажатия на клавишу пуска, что позволяет установить оптимальную скорость и усилие затяжки. Максимальный крутящий момент составляет 350 Н·м — этого достаточно для эффективного решения поставленных задач. Ударный механизм упрощает работу с туго затянутым и заржавевшим крепежом.
Преимущества
- Стабильная работа — надежный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность в течение длительного времени.
- Тормоз выбега шпинделя — вращение останавливается сразу после выключения, что облегчает работу и повышает ее эффективность.
- Простое управление — выбор режима производится путем нажатия на специальную кнопку, индикатор показывает, какой режим включен в данный момент.
- Реверс — возможность быстрого переключения между задачами упрощает работу.
- Удобная работа при слабом освещении — подсветка рабочей зоны включается одновременно с запуском двигателя.
- Универсальность — аккумулятор Li-Ion емкостью 4 А·ч совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel Power System 20V.
- Своевременная подзарядка — уровень заряда аккумулятора можно оценить при помощи индикатора.
- Готовность к работе — аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки.
- Степень защиты II — риск поражения электрическим током сведен к минимуму.
- Защита от случайного включения — установка переключателя реверса в среднее положение блокирует непредвиденный запуск двигателя.
- Дополнительные возможности — гайковерт можно закрепить на поясе, чтобы освоб
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитГайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессио...
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитУдарный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/...
-
В наличииЦена 5 820 руб.1455 руб. в СплитБесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350, 20 В, 350 Н·м, без АК...
-
В наличииЦена 5 860 руб. 8 500 руб.1465 руб. в СплитГайковерт ударный (ГУЛ-410) ЗУБР С1-18, 18 В, 400 Н·м, без АКБ
-
В наличииЦена 5 880 руб.1470 руб. в СплитУдарный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2...
-
В наличииЦена 5 880 руб.1470 руб. в СплитУдарный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-610К 64270, 610 Н·м, 1/...
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитАккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 6 150 руб.1538 руб. в СплитГайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-6...
-
В наличииЦена 7 280 руб.1820 руб. в СплитУдарный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1...
-
В наличииЦена 7 760 руб.1940 руб. в СплитГайковерт ударный ЗУБР 300 Н·м, 350 Вт, (ГС-300)
-
В наличииЦена 7 970 руб.1993 руб. в СплитГайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-5...
-
В наличииЦена 7 980 руб.1995 руб. в СплитБесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550, 20 В, 500 Н·м, без АК...
Аккумуляторный ударный гайковерт Denzel CIWH-BL-20-350 26520 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion 20 В и используется для закручивания и откручивания гаек, болтов и другого резьбового крепежа. Доступно 3 режима работы, при которых частота вращения шпинделя составляет 0-1500, 0-2000 и 0-2500 об/мин, а частота ударов — 0-2100, 0-2800 и 0-3500 уд/мин. Реализована функция электронной регулировки частоты вращения в зависимости от степени нажатия на клавишу пуска, что позволяет установить оптимальную скорость и усилие затяжки. Максимальный крутящий момент составляет 350 Н·м — этого достаточно для эффективного решения поставленных задач. Ударный механизм упрощает работу с туго затянутым и заржавевшим крепежом.
Преимущества
- Стабильная работа — надежный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность в течение длительного времени.
- Тормоз выбега шпинделя — вращение останавливается сразу после выключения, что облегчает работу и повышает ее эффективность.
- Простое управление — выбор режима производится путем нажатия на специальную кнопку, индикатор показывает, какой режим включен в данный момент.
- Реверс — возможность быстрого переключения между задачами упрощает работу.
- Удобная работа при слабом освещении — подсветка рабочей зоны включается одновременно с запуском двигателя.
- Универсальность — аккумулятор Li-Ion емкостью 4 А·ч совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel Power System 20V.
- Своевременная подзарядка — уровень заряда аккумулятора можно оценить при помощи индикатора.
- Готовность к работе — аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки.
- Степень защиты II — риск поражения электрическим током сведен к минимуму.
- Защита от случайного включения — установка переключателя реверса в среднее положение блокирует непредвиденный запуск двигателя.
- Дополнительные возможности — гайковерт можно закрепить на поясе, чтобы освоб
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Отзывы о товаре Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-350, Li-Ion, 20 В, 26520