Лестница СИБРТЕХ 97910, 2 ? 10 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
5.3
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб.
В наличии
Код товара: 749133
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7 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Лестница двухсекционная - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
5.3
Максимальная высота, м
5.3
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
391
Габариты в сложенном состоянии, мм
2814x391x110
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Лестница СИБРТЕХ 97910, 2 ? 10 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия
Лестница СИБРТЕХ 97910, 2 ? 10 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия
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Бренд
Комплектация
Лестница двухсекционная - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
5.3
Максимальная высота, м
5.3
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
391
Габариты в сложенном состоянии, мм
2814x391x110
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Страна производитель
Россия
Лестница СИБРТЕХ 97910, 2 ? 10 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия
Лестница СИБРТЕХ 97910, 2 ? 10 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - по цене 7750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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