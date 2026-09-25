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Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 купить с доставкой в Москве
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Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524

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Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 1
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 2
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 3
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 4
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 5
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 6
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 7
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 8
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 9
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 10
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 11
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 12
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 13
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 14
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 15
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 16
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 17
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
500
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Емкость аккумулятора
4000
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 1
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 2
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 3
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 4
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 5
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 6
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 7
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 8
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 9
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 10
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 11
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 12
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 13
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 14
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 15
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 16
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 17
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 970 руб. 
В наличии
Код товара: 749132
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524
7 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Частота вращения шпинделя
0-1500/0-2100/0-2600 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
500
Частота вращения шпинделя, об/мин
2600
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3600
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524

Аккумуляторный ударный гайковерт Denzel CIWH-BL-20-500 26524 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion 20 В и используется для закручивания и откручивания гаек, болтов и другого резьбового крепежа. Доступно 3 режима работы, при которых частота вращения шпинделя составляет 0-1500, 0-2100 и 0-2600 об/мин, а частота ударов — 0-2100, 0-2900 и 0-3600 уд/мин. Реализована функция электронной регулировки частоты вращения в зависимости от степени нажатия на клавишу пуска, что позволяет установить оптимальную скорость и усилие затяжки. Максимальный крутящий момент составляет 500 Н·м — этого достаточно для эффективного решения поставленных задач. Ударный механизм упрощает работу с туго затянутым и заржавевшим крепежом.

Преимущества

Отзывы о товаре Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Частота вращения шпинделя
0-1500/0-2100/0-2600 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
500
Частота вращения шпинделя, об/мин
2600
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3600
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторный ударный гайковерт Denzel CIWH-BL-20-500 26524 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion 20 В и используется для закручивания и откручивания гаек, болтов и другого резьбового крепежа. Доступно 3 режима работы, при которых частота вращения шпинделя составляет 0-1500, 0-2100 и 0-2600 об/мин, а частота ударов — 0-2100, 0-2900 и 0-3600 уд/мин. Реализована функция электронной регулировки частоты вращения в зависимости от степени нажатия на клавишу пуска, что позволяет установить оптимальную скорость и усилие затяжки. Максимальный крутящий момент составляет 500 Н·м — этого достаточно для эффективного решения поставленных задач. Ударный механизм упрощает работу с туго затянутым и заржавевшим крепежом.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524 - по цене 7970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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