Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510
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Характеристики
Описание товара Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510
Ударный аккумуляторный винтоверт Denzel CID-IB-200 26510 с бесщеточным двигателем работает от батареи Li-Ion с рабочим напряжением 18 В и предназначен для завинчивания и отвинчивания винтов и шурупов, а также затягивания и откручивания гаек. Эффективен для демонтажа перетянутого и закисшего крепежа, закручивания длинных болтов и шурупов. Пригодится для сборки мебели и различных конструкций.,Аккумуляторный винтоверт не зависит от стационарного источника энергии. Интеллектуальная батарея емкостью 4 А/ч с защитой от перезаряда и глубокого разряда не имеет эффекта памяти, благодаря чему обеспечивает стабильную работу инструмента на протяжении длительного времени.
Преимущества
- Высокая производительность и надежность — экономичный бесщеточный двигатель не требует обслуживания и позволяет развивать значительный крутящий момент.
- Надежность — бесщеточный двигатель обеспечивает необходимую скорость вращения и не требует сложного обслуживания.
- Выбор необходимого режима — скорость вращения оснастки регулируется в диапазонах 0-1800/0-2100/0-2700 об/мин, крутящий момент может достигать 80/120/200 Нм соответственно, что позволяет установить оптимальное усилие затяжки крепежа.
- Простая замена оснастки — винтоверт оснащен шестигранным патроном с самым распространенным присоединительным размером HEX 1/4".
- Универсальность — к инструменту подойдут любые 18 В аккумуляторы Denzel battery system
- Удобная эксплуатация — световой индикатор показывает выбранный режим работы.
- Комфортная работа в малоосвещенных местах — в устройстве предусмотрена подсветка рабочей зоны..
- Безопасность пользователя — блокировка клавиши включения предотвращает случайный запуск двигателя.
- Быстрое переключение между задачами — реверс позволяет мгновенно перейти от закручивания к откручиванию крепежа.
- Точная работа — тормоз свободного выбега мгновенно останавливает вращение шпинделя после выключения, позволяя избежать перетяж
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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Ударный аккумуляторный винтоверт Denzel CID-IB-200 26510 с бесщеточным двигателем работает от батареи Li-Ion с рабочим напряжением 18 В и предназначен для завинчивания и отвинчивания винтов и шурупов, а также затягивания и откручивания гаек. Эффективен для демонтажа перетянутого и закисшего крепежа, закручивания длинных болтов и шурупов. Пригодится для сборки мебели и различных конструкций.,Аккумуляторный винтоверт не зависит от стационарного источника энергии. Интеллектуальная батарея емкостью 4 А/ч с защитой от перезаряда и глубокого разряда не имеет эффекта памяти, благодаря чему обеспечивает стабильную работу инструмента на протяжении длительного времени.
Преимущества
- Высокая производительность и надежность — экономичный бесщеточный двигатель не требует обслуживания и позволяет развивать значительный крутящий момент.
- Надежность — бесщеточный двигатель обеспечивает необходимую скорость вращения и не требует сложного обслуживания.
- Выбор необходимого режима — скорость вращения оснастки регулируется в диапазонах 0-1800/0-2100/0-2700 об/мин, крутящий момент может достигать 80/120/200 Нм соответственно, что позволяет установить оптимальное усилие затяжки крепежа.
- Простая замена оснастки — винтоверт оснащен шестигранным патроном с самым распространенным присоединительным размером HEX 1/4".
- Универсальность — к инструменту подойдут любые 18 В аккумуляторы Denzel battery system
- Удобная эксплуатация — световой индикатор показывает выбранный режим работы.
- Комфортная работа в малоосвещенных местах — в устройстве предусмотрена подсветка рабочей зоны..
- Безопасность пользователя — блокировка клавиши включения предотвращает случайный запуск двигателя.
- Быстрое переключение между задачами — реверс позволяет мгновенно перейти от закручивания к откручиванию крепежа.
- Точная работа — тормоз свободного выбега мгновенно останавливает вращение шпинделя после выключения, позволяя избежать перетяж
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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