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Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286 купить с доставкой в Москве
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Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286

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Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286 - фото 1
Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286 - фото 2
Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286 - фото 3
Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286 - фото 4
Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286 - фото 5
Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286 - фото 6
Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Крепление
зажим
Крепление оснастки
зажим
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
20000
Ширина, мм
1000
Комплектация
Шкурка - 1 шт
  • Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286 - фото 1
  • Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286 - фото 2
  • Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286 - фото 3
  • Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286 - фото 4
  • Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286 - фото 5
  • Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286 - фото 6
  • Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749127
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286
9 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
тканевая основа
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Крепление
зажим
Крепление оснастки
зажим
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
20000
Ширина, мм
1000
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286

Водостойкая шкурка на тканевой основе Matrix 75286 размером 1000 мм х 20 м имеет зернистость Р 60 и предназначена для черновой обработки поверхностей из древесины, металла и пластмассы. Подходит как для ручной, так и для машинной шлифовки. Крупные зерна абразива размером 250-315 мкм медленно засоряются пылью, поэтому шкурка легко справляется с удалением заусенцев, ржавчины, снятием лака, эмали и краски.

Преимущества

  • Эффективная работа — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия обеспечивают высокую скорость обработки.
  • Высокие эксплуатационные качества — шкурка на тканевой основе отличается гибкостью, эластичностью и прочностью на разрыв.
  • Водостойкость — тканевое основание со связкой из формальдегидной смолы не разрушается под действием воды, поэтому шкурку можно использовать для мокрой шлифовки и мыть после окончания работ.
  • Экономичность — рулона размером 1 х 20 м хватит на длительное время.



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Отзывы о товаре Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
тканевая основа
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Крепление
зажим
Крепление оснастки
зажим
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
20000
Ширина, мм
1000
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
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Страна производитель
Китай
Описание

Водостойкая шкурка на тканевой основе Matrix 75286 размером 1000 мм х 20 м имеет зернистость Р 60 и предназначена для черновой обработки поверхностей из древесины, металла и пластмассы. Подходит как для ручной, так и для машинной шлифовки. Крупные зерна абразива размером 250-315 мкм медленно засоряются пылью, поэтому шкурка легко справляется с удалением заусенцев, ржавчины, снятием лака, эмали и краски.

Преимущества

  • Эффективная работа — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия обеспечивают высокую скорость обработки.
  • Высокие эксплуатационные качества — шкурка на тканевой основе отличается гибкостью, эластичностью и прочностью на разрыв.
  • Водостойкость — тканевое основание со связкой из формальдегидной смолы не разрушается под действием воды, поэтому шкурку можно использовать для мокрой шлифовки и мыть после окончания работ.
  • Экономичность — рулона размером 1 х 20 м хватит на длительное время.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Шкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 75286 - по цене 9590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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