Лестница СИБРТЕХ 97914, 2 ? 14 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия
Оригинальный товар
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Характеристики
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
14
Рабочая высота, м
7.25
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 790 руб.
В наличии
Код товара: 749121
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12 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Лестница двухсекционная - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
14
Рабочая высота, м
7.25
Максимальная высота, м
7.25
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
391
Габариты в сложенном состоянии, мм
3945x391x125
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Лестница СИБРТЕХ 97914, 2 ? 14 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия
Лестница СИБРТЕХ 97914, 2 ? 14 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия
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Бренд
Комплектация
Лестница двухсекционная - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
14
Рабочая высота, м
7.25
Максимальная высота, м
7.25
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
391
Габариты в сложенном состоянии, мм
3945x391x125
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Страна производитель
Россия
Лестница СИБРТЕХ 97914, 2 ? 14 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия
Лестница СИБРТЕХ 97914, 2 ? 14 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - по цене 12790 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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