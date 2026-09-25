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Лестница СИБРТЕХ 97821, 3 ? 11 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия купить с доставкой в Москве
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Лестница СИБРТЕХ 97821, 3 ? 11 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия

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Лестница СИБРТЕХ 97821, 3 ? 11 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
3
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
11
Рабочая высота, м
5.55
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 800 руб. 
Начислим 237 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749119
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Лестница СИБРТЕХ 97821, 3 ? 11 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия
14 800 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Лестница в сборе, траверса
Число секций
3
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
11
Рабочая высота, м
5.55
Максимальная высота, м
6.44
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
445
Ширина нижней ступени, мм
445
Габариты в сложенном состоянии, мм
3120x450x150
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Лестница СИБРТЕХ 97821, 3 ? 11 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия

Алюминиевая трехсекционная универсальная лестница отечественного производства, совмещающая функции приставной конструкции, выдвижной модели и отдельно стоящей стремянки. Модель состоит из трех прочных секций по 11 ступеней с рифленой противоскользящей поверхностью. Оснащена широкой нижней траверсой и прочными страховочными ремнями, фиксирующими геометрию. Оптимальна для фасадных, кровельных и монтажных работ на значительной высоте до 6.44 метров. Прекрасно сопротивляется коррозии.

Отзывы о товаре Лестница СИБРТЕХ 97821, 3 ? 11 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Лестница в сборе, траверса
Число секций
3
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
11
Рабочая высота, м
5.55
Максимальная высота, м
6.44
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
445
Ширина нижней ступени, мм
445
Габариты в сложенном состоянии, мм
3120x450x150
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Страна производитель
Россия
Описание
Алюминиевая трехсекционная универсальная лестница отечественного производства, совмещающая функции приставной конструкции, выдвижной модели и отдельно стоящей стремянки. Модель состоит из трех прочных секций по 11 ступеней с рифленой противоскользящей поверхностью. Оснащена широкой нижней траверсой и прочными страховочными ремнями, фиксирующими геометрию. Оптимальна для фасадных, кровельных и монтажных работ на значительной высоте до 6.44 метров. Прекрасно сопротивляется коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница СИБРТЕХ 97821, 3 ? 11 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - стоимость товара 14800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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