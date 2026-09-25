Лестница СИБРТЕХ 97822, 3 ? 12 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Лестница СИБРТЕХ 97822, 3 ? 12 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия
Алюминиевая трехсекционная лестница Сибртех 97822 состоит из 3 секций по 12 ступеней каждая. Она предназначена для использования преимущественно на открытом воздухе и в помещениях с высокими потолками, подойдет также для работников коммунальных служб и строителей. Лестница поможет провести отделочные, монтажные работы, будет полезна на складе.
Преимущества
- Надежность и долговечность — рама изготовлена из прессованного алюминиевого профиля прямоугольного сечения, весит намного меньше стальных аналогов, при этом обладает прочностью и коррозионной стойкостью.
- Допустимая нагрузка 150 кг — лестница способна выдержать вес практически любого пользователя.
- Многофункциональность — лестница может использоваться в 3 различных вариациях — в качестве стремянки (с двумя расставленными и одной выдвинутой вверх секцией), двухсторонней стремянки (две секции расставлены, третья демонтирована) и приставной лестницы.
- Пластиковые заглушки — края профиля не царапают напольное покрытие независимо от выбранного положения лестницы.
- Устойчивость — лестница оснащена съемным стабилизатором, выравнивающим ее положение на горизонтальных поверхностях.
- Безопасная эксплуатация — на ступени нанесено антискользящее покрытие, имеется ограничитель по максимальной высоте.
- Простое применение — сборка, разборка и смена рабочих положений не занимает много времени.
- Компактное хранение и удобная транспортировка — в сложенном виде лестница не занимает много места.
Внешний вид товара может незначительно отличаться от указанного на изображении, что не влечет изменения его качества.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Алюминиевая трехсекционная лестница Сибртех 97822 состоит из 3 секций по 12 ступеней каждая. Она предназначена для использования преимущественно на открытом воздухе и в помещениях с высокими потолками, подойдет также для работников коммунальных служб и строителей. Лестница поможет провести отделочные, монтажные работы, будет полезна на складе.
Преимущества
- Надежность и долговечность — рама изготовлена из прессованного алюминиевого профиля прямоугольного сечения, весит намного меньше стальных аналогов, при этом обладает прочностью и коррозионной стойкостью.
- Допустимая нагрузка 150 кг — лестница способна выдержать вес практически любого пользователя.
- Многофункциональность — лестница может использоваться в 3 различных вариациях — в качестве стремянки (с двумя расставленными и одной выдвинутой вверх секцией), двухсторонней стремянки (две секции расставлены, третья демонтирована) и приставной лестницы.
- Пластиковые заглушки — края профиля не царапают напольное покрытие независимо от выбранного положения лестницы.
- Устойчивость — лестница оснащена съемным стабилизатором, выравнивающим ее положение на горизонтальных поверхностях.
- Безопасная эксплуатация — на ступени нанесено антискользящее покрытие, имеется ограничитель по максимальной высоте.
- Простое применение — сборка, разборка и смена рабочих положений не занимает много времени.
- Компактное хранение и удобная транспортировка — в сложенном виде лестница не занимает много места.
Внешний вид товара может незначительно отличаться от указанного на изображении, что не влечет изменения его качества.
Отзывы о товаре Лестница СИБРТЕХ 97822, 3 ? 12 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия