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Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 купить с доставкой в Москве
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Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008

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Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 1
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 2
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 3
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 4
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 5
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 6
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 7
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 8
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 9
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 10
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 11
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 12
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 13
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 14
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 15
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 16
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 17
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 18
Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 1
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 2
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 3
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 4
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 5
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 6
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 7
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 8
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 9
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 10
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 11
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 12
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 13
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 14
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 15
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 16
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 17
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 18
  • Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749114
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Мощность, Вт
2250
Количество цилиндров
6
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008

Безмасляный малошумный компрессор Сибртех МБ 2250/100 58008 мощностью 2250 Вт и объемом ресивера 100 л имеет производительность на входе 400 л/мин и сжимает воздух под давлением до 8 бар. Используется для обеспечения функционирования пневмоинструмента, например, краскораспылителя, перфоратора или пневматического шуруповерта. Для работы устройства не требуется масло, поэтому воздух на выходе не содержит его частиц. Компрессор оптимален для проведения покрасочных работ и продувки электронных компонентов.,Одна из ключевых особенностей компрессора — низкий уровень шума (не превышает 70 дБ), позволяющий использовать устройство в жилом помещении без дискомфорта для людей.

Преимущества

  • Термозащита — при превышении допустимой температуры двигатель останавливается, что предотвращает его поломку.
  • Простое подключение — выходной быстросъемный коннектор позволяет подсоединить пневмоинструмент одним движением.
  • Контроль рабочих параметров — компрессор оборудован механическим манометром для отслеживания давления.
  • Безопасная работа — предохранительный клапан защищает от превышения максимально допустимого давления.
  • Автономная работа — реле давления останавливает двигатель по достижении максимального рабочего давления и запускает его, если давление опускается до минимального.
  • Легкий разворот и комфортная транспортировка — производителем предусмотрена ручка, а также 2 больших колеса и 1 поворотное.



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Отзывы о товаре Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Мощность, Вт
2250
Количество цилиндров
6
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Страна производитель
Китай
Описание

Безмасляный малошумный компрессор Сибртех МБ 2250/100 58008 мощностью 2250 Вт и объемом ресивера 100 л имеет производительность на входе 400 л/мин и сжимает воздух под давлением до 8 бар. Используется для обеспечения функционирования пневмоинструмента, например, краскораспылителя, перфоратора или пневматического шуруповерта. Для работы устройства не требуется масло, поэтому воздух на выходе не содержит его частиц. Компрессор оптимален для проведения покрасочных работ и продувки электронных компонентов.,Одна из ключевых особенностей компрессора — низкий уровень шума (не превышает 70 дБ), позволяющий использовать устройство в жилом помещении без дискомфорта для людей.

Преимущества

  • Термозащита — при превышении допустимой температуры двигатель останавливается, что предотвращает его поломку.
  • Простое подключение — выходной быстросъемный коннектор позволяет подсоединить пневмоинструмент одним движением.
  • Контроль рабочих параметров — компрессор оборудован механическим манометром для отслеживания давления.
  • Безопасная работа — предохранительный клапан защищает от превышения максимально допустимого давления.
  • Автономная работа — реле давления останавливает двигатель по достижении максимального рабочего давления и запускает его, если давление опускается до минимального.
  • Легкий разворот и комфортная транспортировка — производителем предусмотрена ручка, а также 2 больших колеса и 1 поворотное.


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Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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