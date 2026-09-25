Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
113
Объём топливного бака, л
4
Максимальная мощность, кВт
2.352
Уровень шума
57
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 749113
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
113
Объём топливного бака, л
4
Расход топлива, л/час
0.8
Свеча зажигания
A7RTC (Torch)
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
2.352
Объём масляного бака, л
0.4
Максимальное время непрерывной работы, мин
300
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
57
Колеса
нет
Эл. выходы 380/220/12
0/2/1 шт
Ширина, см
320
Высота, см
450
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар
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Бренд
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
113
Объём топливного бака, л
4
Расход топлива, л/час
0.8
Свеча зажигания
A7RTC (Torch)
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
2.352
Объём масляного бака, л
0.4
Развернуть
Максимальное время непрерывной работы, мин
300
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
57
Колеса
нет
Эл. выходы 380/220/12
0/2/1 шт
Ширина, см
320
Высота, см
450
Страна производитель
Китай
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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