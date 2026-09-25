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Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар купить с доставкой в Москве
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Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар

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Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 1
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 2
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 3
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 4
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 5
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 6
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 7
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 8
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 9
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 10
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 11
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 12
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 13
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 14
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 15
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 16
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 17
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
113
Объём топливного бака, л
4
Максимальная мощность, кВт
2.352
Уровень шума
57
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 1
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 2
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 3
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 4
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 5
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 6
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 7
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 8
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 9
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 10
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 11
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 12
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 13
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 14
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 15
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 16
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 17
  • Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749113
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
113
Объём топливного бака, л
4
Расход топлива, л/час
0.8
Свеча зажигания
A7RTC (Torch)
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
2.352
Объём масляного бака, л
0.4
Максимальное время непрерывной работы, мин
300
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
57
Колеса
нет
Эл. выходы 380/220/12
0/2/1 шт
Ширина, см
320
Высота, см
450
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар

Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар



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Отзывы о товаре Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
113
Объём топливного бака, л
4
Расход топлива, л/час
0.8
Свеча зажигания
A7RTC (Torch)
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
2.352
Объём масляного бака, л
0.4
Развернуть
Максимальное время непрерывной работы, мин
300
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
57
Колеса
нет
Эл. выходы 380/220/12
0/2/1 шт
Ширина, см
320
Высота, см
450
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Генератор инверторный GT-2200iS DENZEL 94702, 230 В, 2, 2 кВт, бак 4 л, закрытый корпус, ручной стар - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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