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Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ купить с доставкой в Москве
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Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ

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Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 1
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 2
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 3
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 4
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 5
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 6
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 7
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 8
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 9
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 10
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 11
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 12
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 13
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 14
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 15
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 16
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 17
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 18
Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый 4-х тактный
Стартер
ручной
Максимальная ширина обработки
100
Минимальная ширина обработки
65
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 1
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 2
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 3
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 4
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 5
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 6
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 7
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 8
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 9
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 10
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 11
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 12
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 13
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 14
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 15
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 16
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 17
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 18
  • Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 680 руб. 
Начислим 683 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749112
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Загружаем...
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Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ
42 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый 4-х тактный
Механизм сцепления
ременное
Диаметр фрез, см
35
Максимальная ширина обработки, см
100
Стартер
ручной
Объем масла в редукторе, л
1.15
Объем масла в картере, л
0.6
Объем топливного двигателя,см?
212
Объём топливного бака, л
3.6
Расход топлива, л/ч
1
Задний ход
да
Максимальная ширина обработки
100
Минимальная ширина обработки
65
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ

Мотоблок Denzel DPT-470S-PRO 56445 с ременным сцеплением, двигателем объемом 212 см? и мощностью 7 л.с. предназначен для выполнения земляных работ: прополки, вспахивания, боронования грунта, перевозки грузов и т.д. Фрезы выполнены разборными, что позволяет регулировать ширину вспахивания до 100 см. Максимальная глубина обработки составляет 35 см. Закаленные фрезы легко вспахивают грунт, в котором присутствуют корни растений, щебень и т.п.

Шкив отбора мощности и кронштейн диаметром 30 мм позволяют установить любое навесное оборудование Denzel: плуг, окучник, картофелевыкапыватель, грунтозацепы, универсальную сцепку, удлинители осей. Такое решение значительно расширяет возможности мотоблока и позволяет минимизировать расходы на закупку сельскохозяйственной техники. Также мотоблок можно использовать в качестве транспортного средства и для перевозки грузов совместно с прицепом Denzel TT-500 59950 (приобретается отдельно).

Преимущества

Отзывы о товаре Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый 4-х тактный
Механизм сцепления
ременное
Диаметр фрез, см
35
Максимальная ширина обработки, см
100
Стартер
ручной
Объем масла в редукторе, л
1.15
Объем масла в картере, л
0.6
Объем топливного двигателя,см?
212
Объём топливного бака, л
3.6
Расход топлива, л/ч
1
Развернуть
Задний ход
да
Максимальная ширина обработки
100
Минимальная ширина обработки
65
Страна производитель
Россия
Описание

Мотоблок Denzel DPT-470S-PRO 56445 с ременным сцеплением, двигателем объемом 212 см? и мощностью 7 л.с. предназначен для выполнения земляных работ: прополки, вспахивания, боронования грунта, перевозки грузов и т.д. Фрезы выполнены разборными, что позволяет регулировать ширину вспахивания до 100 см. Максимальная глубина обработки составляет 35 см. Закаленные фрезы легко вспахивают грунт, в котором присутствуют корни растений, щебень и т.п.

Шкив отбора мощности и кронштейн диаметром 30 мм позволяют установить любое навесное оборудование Denzel: плуг, окучник, картофелевыкапыватель, грунтозацепы, универсальную сцепку, удлинители осей. Такое решение значительно расширяет возможности мотоблока и позволяет минимизировать расходы на закупку сельскохозяйственной техники. Также мотоблок можно использовать в качестве транспортного средства и для перевозки грузов совместно с прицепом Denzel TT-500 59950 (приобретается отдельно).

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4, 7 л.с, ременное сцепление, ШОМ - стоимость товара 42680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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