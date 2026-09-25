Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик
Сверло Matrix 717900 диаметром 9 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием и цилиндрическим хвостовиком, предназначено для получения отверстий в металле. Угол заточки 118° оптимален для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой. Сверло выдерживает интенсивные нагрузки и подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Надежность — сверло изготовлено из универсальной быстрорежущей стали HSS, нитридтитановое покрытие защищает от коррозии и обеспечивает стойкость к перегреву.
- Эффективная работа — благодаря полированной поверхности сверло обеспечивает улучшенный отвод стружки и меньше нагревается.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с большинством типов патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Сверло Matrix 717900 диаметром 9 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием и цилиндрическим хвостовиком, предназначено для получения отверстий в металле. Угол заточки 118° оптимален для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой. Сверло выдерживает интенсивные нагрузки и подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Надежность — сверло изготовлено из универсальной быстрорежущей стали HSS, нитридтитановое покрытие защищает от коррозии и обеспечивает стойкость к перегреву.
- Эффективная работа — благодаря полированной поверхности сверло обеспечивает улучшенный отвод стружки и меньше нагревается.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с большинством типов патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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