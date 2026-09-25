Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731175, 115 ? 22, 2 мм, сухая резка
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Ширина, мм
6
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб.
В наличии
Код товара: 749105
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
алмазный
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Ширина, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731175, 115 ? 22, 2 мм, сухая резка
Алмазный отрезной диск Sparta Turbo 731175 для сухой резки, диаметром 115 х 22,2 мм, устанавливается на углошлифовальную машину. Позволяет резать твердые материалы: бетон, железобетон, камень, песчаник. Диск предназначен для бытового использования.
Преимущества
- Эффективный отвод тепла и шлама — благодаря турбированной рабочей части диск можно использовать для быстрой сухой резки без водяного охлаждения.
- Устойчивость к высоким нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования.
- Высокое качество реза — ширина алмазного слоя составляет 6 мм.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
алмазный
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Ширина, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Алмазный отрезной диск Sparta Turbo 731175 для сухой резки, диаметром 115 х 22,2 мм, устанавливается на углошлифовальную машину. Позволяет резать твердые материалы: бетон, железобетон, камень, песчаник. Диск предназначен для бытового использования.
Преимущества
- Эффективный отвод тепла и шлама — благодаря турбированной рабочей части диск можно использовать для быстрой сухой резки без водяного охлаждения.
- Устойчивость к высоким нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования.
- Высокое качество реза — ширина алмазного слоя составляет 6 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731175, 115 ? 22, 2 мм, сухая резка - данный товар вы можете купить по цене 100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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