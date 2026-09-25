Top.Mail.Ru
Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80735, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80735, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80735, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80735, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80735, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Назначение
для нанесения лаков, красок, эмалей и иных лакокрасочных материалов
Материал валика
полиакрил
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
  • Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80735, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
  • Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80735, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
  • Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80735, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749104
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Назначение
для нанесения лаков, красок, эмалей и иных лакокрасочных материалов
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80735, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм

Сменный валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80735 с ворсом из полиакрила 12 мм, шириной ролика 180 мм и диаметром 48 мм, устанавливается на бюгель диаметром 8 мм. Ворс средней длины позволяет полностью прокрашивать не только гладкие, но и шероховатые поверхности. Применяется для нанесения лаков, красок, эмалей, а также иных лакокрасочных материалов во время проведения внутренних и наружных отделочных работ.

Преимущества

  • Эффективное окрашивание — шубка изготовлена из полиакрила на тканой основе, волокна которого не выпадают и не спутываются, восстанавливают свою форму после прокатки, а также хорошо впитывают и распределяют лакокрасочный материал.
  • Создание качественного покрытия без дефектов — шубка не имеет шва, а ее края острижены, благодаря чему на окрашенной поверхности не остается полос.
  • Прочность — шубка зафиксирована на ролике по технологии Termofusion, что обеспечивает ее устойчивость к интенсивному использованию.
  • Быстрая замена — валик устанавливается на бюгель за несколько секунд.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80735, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Назначение
для нанесения лаков, красок, эмалей и иных лакокрасочных материалов
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Сменный валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80735 с ворсом из полиакрила 12 мм, шириной ролика 180 мм и диаметром 48 мм, устанавливается на бюгель диаметром 8 мм. Ворс средней длины позволяет полностью прокрашивать не только гладкие, но и шероховатые поверхности. Применяется для нанесения лаков, красок, эмалей, а также иных лакокрасочных материалов во время проведения внутренних и наружных отделочных работ.

Преимущества

  • Эффективное окрашивание — шубка изготовлена из полиакрила на тканой основе, волокна которого не выпадают и не спутываются, восстанавливают свою форму после прокатки, а также хорошо впитывают и распределяют лакокрасочный материал.
  • Создание качественного покрытия без дефектов — шубка не имеет шва, а ее края острижены, благодаря чему на окрашенной поверхности не остается полос.
  • Прочность — шубка зафиксирована на ролике по технологии Termofusion, что обеспечивает ее устойчивость к интенсивному использованию.
  • Быстрая замена — валик устанавливается на бюгель за несколько секунд.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80735, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...