Валик "ВЕЛЮР" с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
5
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб.
В наличии
Код товара: 749103
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100 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
5
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Валик "ВЕЛЮР" с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия
Валик Сибртех «ВЕЛЮР» 80135 с ручкой 6 мм, роликом 240 х 36 мм и ворсом 5 мм, применяется для окрашивания гладких поверхностей. Обеспечивает нанесение материалов максимально тонким слоем, поэтому оптимален для работы с лаками. Велюровая шубка изготовлена из натуральной шерсти с полиакрилом, что повышает износостойкость валика.
Преимущества
- Надежная конструкция — фланцы приварены ультразвуком, поэтому валик не деформируется даже при частой установке и снятии с бюгеля.
- Легкий демонтаж — быстросъемная система крепления ролика позволяет чистить его без ручки и менять в случае изнашивания.
- Прочность — шубка приклеена к ролику термическим способом (технология Termofusion), поэтому не отслаивается при многократном использовании.
- Долговечность — оцинкованный бюгель отличается высокой стойкостью к образованию коррозии.
- Эффективное окрашивание — ролик вращается свободно, что повышает коэффициент отдачи краски и делает работу более комфортной.
- Компактность — за счет ширины 240 мм валиком удобно обрабатывать участки большой площади.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
5
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Валик Сибртех «ВЕЛЮР» 80135 с ручкой 6 мм, роликом 240 х 36 мм и ворсом 5 мм, применяется для окрашивания гладких поверхностей. Обеспечивает нанесение материалов максимально тонким слоем, поэтому оптимален для работы с лаками. Велюровая шубка изготовлена из натуральной шерсти с полиакрилом, что повышает износостойкость валика.
Преимущества
- Надежная конструкция — фланцы приварены ультразвуком, поэтому валик не деформируется даже при частой установке и снятии с бюгеля.
- Легкий демонтаж — быстросъемная система крепления ролика позволяет чистить его без ручки и менять в случае изнашивания.
- Прочность — шубка приклеена к ролику термическим способом (технология Termofusion), поэтому не отслаивается при многократном использовании.
- Долговечность — оцинкованный бюгель отличается высокой стойкостью к образованию коррозии.
- Эффективное окрашивание — ролик вращается свободно, что повышает коэффициент отдачи краски и делает работу более комфортной.
- Компактность — за счет ширины 240 мм валиком удобно обрабатывать участки большой площади.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик "ВЕЛЮР" с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - стоимость товара 100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Валик "ВЕЛЮР" с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия