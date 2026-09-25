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Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый купить с доставкой в Москве
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Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый

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Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый - фото 1
Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый - фото 2
Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый - фото 3
Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый - фото 4
Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый - фото 5
Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый - фото 6
Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для реноваторов
Длина, мм
74
Ширина, мм
50
Комплектация
Насадка для МФИ режущая - 1 шт
  • Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый - фото 1
  • Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый - фото 2
  • Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый - фото 3
  • Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый - фото 4
  • Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый - фото 5
  • Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый - фото 6
  • Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749100
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для реноваторов
Материал
сталь инструментальная
Длина, мм
74
Ширина, мм
50
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка для МФИ режущая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый

Ступенчатая насадка-шабер для МФИ Denzel 782317 шириной 50 мм, из стали Inox, применяется для подготовки поверхностей под последующую отделку. Удаляет старые материалы: клей, строительные растворы, обивку, краску, герметик. Пригодится начинающим мастерам и профессионалам.

Преимущества

  • Сталь Inox обладает повышенной коррозионной стойкостью, гибкостью и прочностью, поэтому насадка прослужит долго.
  • Эффективность работы достигается за счет качественно заточенной режущей кромки.
  • Насадка оснащена универсальным крепежом, поэтому совместима с большинством реноваторов.
  • Маркировка на полотне указывает материалы обработки и размер насадки для удобства работы.



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Отзывы о товаре Насадка-шабер для МФИ DENZEL 782317, ширина 50 мм, Inox, для снятия краски, ступенчатый




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для реноваторов
Материал
сталь инструментальная
Длина, мм
74
Ширина, мм
50
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка для МФИ режущая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Ступенчатая насадка-шабер для МФИ Denzel 782317 шириной 50 мм, из стали Inox, применяется для подготовки поверхностей под последующую отделку. Удаляет старые материалы: клей, строительные растворы, обивку, краску, герметик. Пригодится начинающим мастерам и профессионалам.

Преимущества

  • Сталь Inox обладает повышенной коррозионной стойкостью, гибкостью и прочностью, поэтому насадка прослужит долго.
  • Эффективность работы достигается за счет качественно заточенной режущей кромки.
  • Насадка оснащена универсальным крепежом, поэтому совместима с большинством реноваторов.
  • Маркировка на полотне указывает материалы обработки и размер насадки для удобства работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
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Отзывы


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