Магнитная насадка для бит DENZEL 11737, 2 шт., для шестигранных бит
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Характеристики
Тип хвостовика
прямой
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 руб.
В наличии
Код товара: 749099
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110 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип хвостовика
прямой
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Магнитные насадки для шестигранных бит - 2 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Магнитная насадка для бит DENZEL 11737, 2 шт., для шестигранных бит
Магнитные насадки для бит Denzel 11737 предназначена для работы с битами с шестигранным профилем. Диаметр составляет 7,3 мм, длина — 20,7 мм. Магниты типа N35 позволяют быстро установить и надежно зафиксировать крепеж. Насадки упрощают работу с резьбовым крепежом при помощи ручного и электрического инструмента, совместимого с хвостовиками 1/4?.
Преимущества
- Эффективность — благодаря насадкам шлиц не проскальзывает в головке крепежа, что продлевает срок службы биты и повышает скорость работы.
- Надежность — насадки изготовлены из прочного алюминиевого сплава, устойчивого к деформации и коррозии.
- Удобная комплектация — в наборе 2 насадки, что позволяет работать вдвоем или оставить одну насадку про запас.
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Бренд
DENZEL
Тип хвостовика
прямой
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Магнитные насадки для шестигранных бит - 2 шт
Страна производитель
Китай
Магнитные насадки для бит Denzel 11737 предназначена для работы с битами с шестигранным профилем. Диаметр составляет 7,3 мм, длина — 20,7 мм. Магниты типа N35 позволяют быстро установить и надежно зафиксировать крепеж. Насадки упрощают работу с резьбовым крепежом при помощи ручного и электрического инструмента, совместимого с хвостовиками 1/4?.
Преимущества
- Эффективность — благодаря насадкам шлиц не проскальзывает в головке крепежа, что продлевает срок службы биты и повышает скорость работы.
- Надежность — насадки изготовлены из прочного алюминиевого сплава, устойчивого к деформации и коррозии.
- Удобная комплектация — в наборе 2 насадки, что позволяет работать вдвоем или оставить одну насадку про запас.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Магнитная насадка для бит DENZEL 11737, 2 шт., для шестигранных бит - по цене 110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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