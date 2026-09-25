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Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80622, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 8 мм купить с доставкой в Москве
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Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80622, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 8 мм

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Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80622, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80622, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80622, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80622, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Назначение
Для клея, Для грунтовки, Для алкидной эмали, Для акриловой краски, Для акриловой эмали, Для алкидной краски
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
9
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
  • Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80622, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
  • Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80622, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
  • Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80622, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
  • Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80622, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749096
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Назначение
Для клея, Для грунтовки, Для алкидной эмали, Для акриловой краски, Для акриловой эмали, Для алкидной краски
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
9
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80622, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 8 мм

Сменный валик Matrix 80622 «Нейлон стандарт» с полиамидным ворсом длиной 9 мм и диаметром ролика 48 мм подходит к ручкам диаметром 8 мм. Он предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности. Ширина 180 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д.

Преимущества

  • Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
  • Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
  • Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
  • Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
  • Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
  • Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80622, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 8 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Назначение
Для клея, Для грунтовки, Для алкидной эмали, Для акриловой краски, Для акриловой эмали, Для алкидной краски
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
9
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Развернуть
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Китай
Описание

Сменный валик Matrix 80622 «Нейлон стандарт» с полиамидным ворсом длиной 9 мм и диаметром ролика 48 мм подходит к ручкам диаметром 8 мм. Он предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности. Ширина 180 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д.

Преимущества

  • Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
  • Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
  • Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
  • Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
  • Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
  • Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80622, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 8 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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