Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80880, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 руб.
В наличии
Код товара: 749093
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
120 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Вес, г.
5
Описание товара Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80880, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80880, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
MATRIX
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80880, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80880, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 120 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80880, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки