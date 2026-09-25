Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм
Сменный валик Matrix «МИКРОФИБРА» 80775 размером 180 х 48 мм, с ворсом 12 мм из полиэстера, для бюгеля 8 мм, используется во время подготовительных и малярных работ с жидкими, невязкими материалами: пропитками, лазурью, грунтовками, дисперсионными красками, антисептиками и т.д. Он применяется для окрашивания стен, потолков, деревянных поверхностей с гладкой и шероховатой фактурой, обеспечивает равномерное покрытие без брызг и следов ворса.
Преимущества
- Долговечность — шубка приклеена с использованием технологии Termofusion и не отслаивается от ролика при интенсивном использовании.
- Равномерное окрашивание — валик не оставляет следов, т.к. на шубке нет шва, а ворс по бокам острижен.
- Легкая подготовка к работе — благодаря быстросъемной системе крепления на бюгель установка валика занимает несколько секунд.
- Ширина 180 мм — валик позволяет быстро окрашивать участки большой площади.
- Свободно вращающийся ролик — валик обеспечивает максимальную отдачу краски, что повышает комфортность работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80895, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитВалик "Лаки" СИБРТЕХ 80242, 180 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диамет...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80624, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 1...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитВалик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80882, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитВалик сменный "Лаки" СИБРТЕХ 80181, 250 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80884, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 ...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик "Лаки" СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диамет...
-
В наличииЦена 150 руб.38 руб. в СплитВалик "Лаки" СИБРТЕХ 80178, 180 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм, диамет...
-
В наличииЦена 160 руб.40 руб. в СплитВалик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диам...
-
В наличииЦена 170 руб.43 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 170 руб.43 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9...
Сменный валик Matrix «МИКРОФИБРА» 80775 размером 180 х 48 мм, с ворсом 12 мм из полиэстера, для бюгеля 8 мм, используется во время подготовительных и малярных работ с жидкими, невязкими материалами: пропитками, лазурью, грунтовками, дисперсионными красками, антисептиками и т.д. Он применяется для окрашивания стен, потолков, деревянных поверхностей с гладкой и шероховатой фактурой, обеспечивает равномерное покрытие без брызг и следов ворса.
Преимущества
- Долговечность — шубка приклеена с использованием технологии Termofusion и не отслаивается от ролика при интенсивном использовании.
- Равномерное окрашивание — валик не оставляет следов, т.к. на шубке нет шва, а ворс по бокам острижен.
- Легкая подготовка к работе — благодаря быстросъемной системе крепления на бюгель установка валика занимает несколько секунд.
- Ширина 180 мм — валик позволяет быстро окрашивать участки большой площади.
- Свободно вращающийся ролик — валик обеспечивает максимальную отдачу краски, что повышает комфортность работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм