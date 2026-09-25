Валик сменный "Лаки" СИБРТЕХ 80181, 250 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 8 мм, велюр
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал валика
велюр
Высота ворса, мм
5
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 руб.
В наличии
Код товара: 749090
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
велюр
Высота ворса, мм
5
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Валик сменный "Лаки" СИБРТЕХ 80181, 250 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 8 мм, велюр
Сменный валик Сибртех «Лаки» 80181 с ворсом 5 мм из велюра, роликом 250 х 48 мм, под ручку 8 мм, подходит к модели Сибртех 80179. За счет шубки из велюра с коротким ворсом он равномерно наносит материал тонким слоем, поэтому оптимален для малярных работ с лаками. Валик шириной 250 мм удобен для окрашивания больших площадей.
Преимущества
- Быстрая установка — ролик имеет классическую конструкцию с трубкой внутри, что экономит время при подготовке к работе.
- Равномерное окрашивание — шубка с обработанными краями и бесшовной структурой не оставляет следов на поверхности.
- Возможность многократного использования — шубка надежно зафиксирована на ролике методом термического приклеивания.
- Эффективная и комфортная работа — надетый на бюгель валик свободно вращается, обеспечивая наивысшую отдачу лака или краски на поверхность.
- Надежность — валик изготовлен по технологии нового поколения Termofusion Coinjection, что повышает его ресурс и качество окрашивания.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
велюр
Высота ворса, мм
5
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
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Страна производитель
Россия
Сменный валик Сибртех «Лаки» 80181 с ворсом 5 мм из велюра, роликом 250 х 48 мм, под ручку 8 мм, подходит к модели Сибртех 80179. За счет шубки из велюра с коротким ворсом он равномерно наносит материал тонким слоем, поэтому оптимален для малярных работ с лаками. Валик шириной 250 мм удобен для окрашивания больших площадей.
Преимущества
- Быстрая установка — ролик имеет классическую конструкцию с трубкой внутри, что экономит время при подготовке к работе.
- Равномерное окрашивание — шубка с обработанными краями и бесшовной структурой не оставляет следов на поверхности.
- Возможность многократного использования — шубка надежно зафиксирована на ролике методом термического приклеивания.
- Эффективная и комфортная работа — надетый на бюгель валик свободно вращается, обеспечивая наивысшую отдачу лака или краски на поверхность.
- Надежность — валик изготовлен по технологии нового поколения Termofusion Coinjection, что повышает его ресурс и качество окрашивания.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик сменный "Лаки" СИБРТЕХ 80181, 250 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 8 мм, велюр - данный товар вы можете купить по цене 130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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