Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр
Синтетический валик для фасадных работ Matrix 80886 с ворсом 18 мм из полиакрила, бюгелем 6 мм, шириной ролика 180 мм и диаметром 36 мм, предназначен для малярных работ по штукатурке, кирпичу, бетону, гофрированному металлу, внешним стенам зданий и другим текстурным поверхностям. Шубка с длинным ворсом 18 мм позволяет качественно окрашивать грубые и необработанные участки без разбрызгивания ЛКМ. Валик можно использовать с любыми красками, т.к. он выполнен из полиакрила, устойчивого к растворителям.
Преимущества
- Быстросъемное крепление — ролик легко снимается для очистки или установки другого валика на ручку.
- Свободное вращение ролика — валик не заедает при окрашивании, обеспечивая максимально возможную и равномерную отдачу краски.
- Устойчивость к деформации и износу — шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion.
- Шубка с бесшовной структурой и обработанными краями — валик не оставляет следов и вертикальных полос на окрашиваемой поверхности.
- Коррозионная стойкость — оцинкованный бюгель надежно защищен от появления ржавчины.
- Размер 180 х 36 мм — валиком удобно окрашивать участки большой площади.
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Синтетический валик для фасадных работ Matrix 80886 с ворсом 18 мм из полиакрила, бюгелем 6 мм, шириной ролика 180 мм и диаметром 36 мм, предназначен для малярных работ по штукатурке, кирпичу, бетону, гофрированному металлу, внешним стенам зданий и другим текстурным поверхностям. Шубка с длинным ворсом 18 мм позволяет качественно окрашивать грубые и необработанные участки без разбрызгивания ЛКМ. Валик можно использовать с любыми красками, т.к. он выполнен из полиакрила, устойчивого к растворителям.
Преимущества
- Быстросъемное крепление — ролик легко снимается для очистки или установки другого валика на ручку.
- Свободное вращение ролика — валик не заедает при окрашивании, обеспечивая максимально возможную и равномерную отдачу краски.
- Устойчивость к деформации и износу — шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion.
- Шубка с бесшовной структурой и обработанными краями — валик не оставляет следов и вертикальных полос на окрашиваемой поверхности.
- Коррозионная стойкость — оцинкованный бюгель надежно защищен от появления ржавчины.
- Размер 180 х 36 мм — валиком удобно окрашивать участки большой площади.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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