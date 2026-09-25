Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
10
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
160
Ширина, мм
10
Комплектация
поштучная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 руб.
В наличии
Код товара: 749083
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
10
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
160
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
поштучная
Вес, г.
5
Описание товара Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной
Бур MATRIX 70640 предназначен для сверления отверстий с помощью перфораторов, имеющих тип крепления SDS-plus, в армированном бетоне и кирпичной кладке. Оснащен крестовой твердосплавной пластиной из ВК8, что предотвращает закусывание при попадании в арматуру.
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Бренд
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
10
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
160
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
поштучная
Бур MATRIX 70640 предназначен для сверления отверстий с помощью перфораторов, имеющих тип крепления SDS-plus, в армированном бетоне и кирпичной кладке. Оснащен крестовой твердосплавной пластиной из ВК8, что предотвращает закусывание при попадании в арматуру.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - купить по цене 140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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