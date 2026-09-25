Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Черенок
нет
Тип грабель
с прямыми зубьями
Количество зубцов
13
Материал зубцов
полипропилен
Ширина рабочей части, мм
430
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 руб.
В наличии
Код товара: 749082
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130 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
с прямыми зубьями
Количество зубцов
13
Материал зубцов
полипропилен
Ширина рабочей части, мм
430
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE
Усиленные пластиковые грабли Palisad LUXE 61738 с 13 прямыми зубьями и шириной рабочей части 430 мм, без черенка, — садовый инвентарь, предназначенный для рыхления почвы, а также уборки территории. Черенок приобретается отдельно — можно подобрать наиболее подходящий, совместимый с тулейкой диаметром 30 мм.
Преимущества
- Долговечность — грабли изготовлены из высококачественного полипропилена, устойчивого к перепадам температур и воздействию ультрафиолета.
- Прочность — благодаря утолщенному профилю зубьев и ребрам жесткости грабли выдерживают большие нагрузки и не ломаются.
- Эффективная работа — зубья с заостренными концами легко проникают в грунт.
- Малый вес 170 г — граблями можно долго работать без ощущения усталости.
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Бренд
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
с прямыми зубьями
Количество зубцов
13
Материал зубцов
полипропилен
Ширина рабочей части, мм
430
Страна производитель
Россия
Усиленные пластиковые грабли Palisad LUXE 61738 с 13 прямыми зубьями и шириной рабочей части 430 мм, без черенка, — садовый инвентарь, предназначенный для рыхления почвы, а также уборки территории. Черенок приобретается отдельно — можно подобрать наиболее подходящий, совместимый с тулейкой диаметром 30 мм.
Преимущества
- Долговечность — грабли изготовлены из высококачественного полипропилена, устойчивого к перепадам температур и воздействию ультрафиолета.
- Прочность — благодаря утолщенному профилю зубьев и ребрам жесткости грабли выдерживают большие нагрузки и не ломаются.
- Эффективная работа — зубья с заостренными концами легко проникают в грунт.
- Малый вес 170 г — граблями можно долго работать без ощущения усталости.
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Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE - стоимость товара 130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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