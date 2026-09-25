Бур по бетону MATRIX 70650, 10 ? 210 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
210
Ширина, мм
10
Комплектация
поштучно
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 руб.
В наличии
Код товара: 749074
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
160 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
210
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
поштучно
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Бур по бетону MATRIX 70650, 10 ? 210 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной
Бур по бетону Matrix 70650 размером 10 х 210 мм используется с перфораторами типа SDS Plus. Используется для получения отверстий в особо твердых поверхностях, таких как бетон, арматура, кирпич, искусственный и натуральный камень. Благодаря твердосплавной пластине с 4 резцами бур успешно справляется с большими объемами работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 160 руб.40 руб. в СплитПолотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биме...
-
В наличииЦена 160 руб.40 руб. в СплитКруг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 2...
-
В наличииЦена 170 руб.43 руб. в СплитШлифлист на бумажной основе Matrix 75612, P 180, 230 х 280 мм, 1...
-
В наличииЦена 170 руб.43 руб. в СплитПолотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, ...
-
В наличииЦена 180 руб.45 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл...
-
В наличииЦена 180 руб.45 руб. в СплитКруг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743287, 355 х 3,2 х 25,4 мм, 84...
-
В наличииЦена 180 руб.45 руб. в СплитПолотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, ...
-
В наличииЦена 180 руб.45 руб. в СплитПолотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 1...
-
В наличииЦена 200 руб.50 руб. в СплитПолотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 1...
-
В наличииЦена 200 руб.50 руб. в СплитТарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76254, 125 мм,...
-
В наличииЦена 210 руб.53 руб. в СплитКруг отрезной по металлу Мир Инструмента 73689, 300 х 3,0 х 32 м...
-
В наличииЦена 230 руб.58 руб. в СплитПолотно ножовочное с карбид-вольфрамовым напылением Matrix 77935...
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
210
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
поштучно
Развернуть
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Matrix 70650 размером 10 х 210 мм используется с перфораторами типа SDS Plus. Используется для получения отверстий в особо твердых поверхностях, таких как бетон, арматура, кирпич, искусственный и натуральный камень. Благодаря твердосплавной пластине с 4 резцами бур успешно справляется с большими объемами работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону MATRIX 70650, 10 ? 210 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной – стоимость товара 160 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бур по бетону MATRIX 70650, 10 ? 210 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной