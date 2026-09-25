Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм
Валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80883 с ворсом 12 мм из полиакрила, шириной ролика 250 мм и диаметром 36 мм, с ручкой 6 мм, используется для подготовки под покраску поверхностей с гладкой и шероховатой фактурой, а также для окрашивания полов, потолков и стен. Шубка увеличенной плотности из полиакрила устойчива к воздействию растворителей, поэтому подходит для красок любого типа.
Преимущества
- Высокие эксплуатационные качества — полиакрил устойчив к разрыву и хорошо держит форму, обеспечивая качественное окрашивание.
- Возможность многократного использования — быстросъемная система крепления позволяет легко снимать ролик с бюгеля, поэтому его можно почистить или заменить при необходимости.
- Максимальная отдача краски — валик свободно вращается на металлическом стержне и не заедает во время работы.
- Деформационная стойкость — термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика даже при частом использовании.
- Равномерное окрашивание — бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет следов на поверхности.
- Устойчивость к воздействию влаги — оцинкованный бюгель не подвержен коррозии.
- Высокая скорость работы — валик шириной 250 мм и диаметром 36 мм быстро окрашивает большие поверхности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 150 руб.38 руб. в СплитВалик "Лаки" СИБРТЕХ 80178, 180 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм, диамет...
-
В наличииЦена 160 руб.40 руб. в СплитВалик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диам...
-
В наличииЦена 170 руб.43 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 170 руб.43 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 170 руб.43 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80625, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 1...
-
В наличииЦена 180 руб.45 руб. в СплитВалик в сборе ВЕЛЮР с двухкомп-ой ручкой MATRIX 80662, 180 мм, д...
-
В наличииЦена 180 руб.45 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80647, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 1...
-
В наличииЦена 190 руб.48 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80754, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 190 руб.48 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80627, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 1...
-
В наличииЦена 200 руб.50 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80646, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 200 руб.50 руб. в СплитВалик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80746, 250 мм, диам...
-
В наличииЦена 200 руб.50 руб. в СплитВалик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80778, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 ...
Валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80883 с ворсом 12 мм из полиакрила, шириной ролика 250 мм и диаметром 36 мм, с ручкой 6 мм, используется для подготовки под покраску поверхностей с гладкой и шероховатой фактурой, а также для окрашивания полов, потолков и стен. Шубка увеличенной плотности из полиакрила устойчива к воздействию растворителей, поэтому подходит для красок любого типа.
Преимущества
- Высокие эксплуатационные качества — полиакрил устойчив к разрыву и хорошо держит форму, обеспечивая качественное окрашивание.
- Возможность многократного использования — быстросъемная система крепления позволяет легко снимать ролик с бюгеля, поэтому его можно почистить или заменить при необходимости.
- Максимальная отдача краски — валик свободно вращается на металлическом стержне и не заедает во время работы.
- Деформационная стойкость — термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика даже при частом использовании.
- Равномерное окрашивание — бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет следов на поверхности.
- Устойчивость к воздействию влаги — оцинкованный бюгель не подвержен коррозии.
- Высокая скорость работы — валик шириной 250 мм и диаметром 36 мм быстро окрашивает большие поверхности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм