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Валик "Эмали" СИБРТЕХ 80196, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм, полиамид, полиакрил купить с доставкой в Москве
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Валик "Эмали" СИБРТЕХ 80196, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм, полиамид, полиакрил

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Валик &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80196, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм, полиамид, полиакрил - фото 1
Валик &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80196, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм, полиамид, полиакрил - фото 2
Валик &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80196, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм, полиамид, полиакрил - фото 3
Валик &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80196, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм, полиамид, полиакрил - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Назначение
для проведения малярных работ
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
  • Валик &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80196, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм, полиамид, полиакрил - фото 1
  • Валик &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80196, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм, полиамид, полиакрил - фото 2
  • Валик &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80196, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм, полиамид, полиакрил - фото 3
  • Валик &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80196, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм, полиамид, полиакрил - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749070
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
валик с ручкой
Назначение
для проведения малярных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик "Эмали" СИБРТЕХ 80196, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм, полиамид, полиакрил

Валик Сибртех «Эмали» 80196 из полиамида и полиакрила, с ручкой 6 мм, роликом 180 х 48 мм, длиной ворса 12 мм, предназначен для проведения малярных работ. Валик повышенной износостойкости можно использовать для нанесения любых ЛКМ, в том числе содержащих агрессивные вещества, на поверхности с различной фактурой. Рекомендован для работ с эмалями.

Преимущества

  • Шубка с добавлением полиамидного волокна обладает повышенной износостойкостью, хорошо прокрашивает неровные участки и не ворсит.
  • На окрашиваемой поверхности не остается следов за счет бесшовной структуры и обработанных краев валика.
  • Свободное вращение ролика обеспечивает высокий коэффициент отдачи краски на поверхность.
  • Классическая конструкция валика с внутренней трубкой позволяет легко снимать и надевать его на бюгель для очистки или замены.
  • Технология производства Termofusion Coinjection увеличивает рабочий ресурс валика и повышает эффективность окрашивания.
  • Шубка надежно зафиксирована на валике термическим способом.
  • Оцинкованный бюгель защищен от негативного воздействия окружающей среды и не подвержен образованию коррозии.
  • Ширина 180 мм позволяет быстро окрашивать большие участки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик "Эмали" СИБРТЕХ 80196, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм, полиамид, полиакрил




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
валик с ручкой
Назначение
для проведения малярных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Развернуть
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Валик Сибртех «Эмали» 80196 из полиамида и полиакрила, с ручкой 6 мм, роликом 180 х 48 мм, длиной ворса 12 мм, предназначен для проведения малярных работ. Валик повышенной износостойкости можно использовать для нанесения любых ЛКМ, в том числе содержащих агрессивные вещества, на поверхности с различной фактурой. Рекомендован для работ с эмалями.

Преимущества

  • Шубка с добавлением полиамидного волокна обладает повышенной износостойкостью, хорошо прокрашивает неровные участки и не ворсит.
  • На окрашиваемой поверхности не остается следов за счет бесшовной структуры и обработанных краев валика.
  • Свободное вращение ролика обеспечивает высокий коэффициент отдачи краски на поверхность.
  • Классическая конструкция валика с внутренней трубкой позволяет легко снимать и надевать его на бюгель для очистки или замены.
  • Технология производства Termofusion Coinjection увеличивает рабочий ресурс валика и повышает эффективность окрашивания.
  • Шубка надежно зафиксирована на валике термическим способом.
  • Оцинкованный бюгель защищен от негативного воздействия окружающей среды и не подвержен образованию коррозии.
  • Ширина 180 мм позволяет быстро окрашивать большие участки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


Валик "Эмали" СИБРТЕХ 80196, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм, полиамид, полиакрил - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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