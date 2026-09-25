Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки
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Характеристики
Описание товара Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки
Синтетический валик для внутренних работ Matrix 80745 с бюгелем 8 мм, ворсом 12 мм из полиакрила, шириной 180 мм и диаметром 48 мм, предназначен для окрашивания деревянных поверхностей, стен и потолков. Полиакриловая шубка устойчива к воздействию растворителей, поэтому валик подходит для работы с лакокрасочными материалами любого типа. Ворсинки длиной 12 мм эффективно окрашивают поверхности со средне-гладкой фактурой.ПреимуществаШубка из полиакрила хорошо держит форму, обладает стойкостью к разрывным нагрузкам и изнашиванию, это повышает качество проводимых работ.Валик подходит для окрашивания больших поверхностей за счет ширины 180 мм.Ролик легко демонтируется для очистки и замены благодаря быстросъемной системе крепления.Ролик свободно вращается на металлическом бюгеле, поэтому валик максимально отдает ЛКМ на окрашиваемую поверхность.Шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion, не деформируется и не отслаивается даже при интенсивном использовании валика.Бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет следов при окрашивании.Оцинкованный бюгель защищен от коррозии и отличается повышенным сроком службы.
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