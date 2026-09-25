Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм
Валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80740 шириной 180 мм, с ворсом из полиакрила 12 мм, диаметром ролика 48 мм и бюгелем 8 мм, используется во время проведения внутренних и наружных отделочных работ. Применяется для нанесения на гладкие и шероховатые поверхности лаков, красок, эмалей, а также иных лакокрасочных материалов (ЛКМ).
Преимущества
- Высокое качество окрашивания при низком расходе ЛКМ — структура волокон полиакрила обеспечивает максимальное впитывание и отдачу краски.
- Равномерное окрашивание без дефектов — благодаря свободному вращению ролика валик равномерно распределяет краску, бесшовная шубка с аккуратно обработанными краями не оставляет следов на поверхности
- Надежность — шубка приплавлена к основанию ролика по технологии Termofusion и не отслаивается даже при многократном использовании.
- Быстросъемная конструкция — валик легко снимается с бюгеля для замены или очистки.
- Устойчивость к воздействию влаги — бюгель оцинкован для защиты от коррозии.
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Валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80740 шириной 180 мм, с ворсом из полиакрила 12 мм, диаметром ролика 48 мм и бюгелем 8 мм, используется во время проведения внутренних и наружных отделочных работ. Применяется для нанесения на гладкие и шероховатые поверхности лаков, красок, эмалей, а также иных лакокрасочных материалов (ЛКМ).
Преимущества
- Высокое качество окрашивания при низком расходе ЛКМ — структура волокон полиакрила обеспечивает максимальное впитывание и отдачу краски.
- Равномерное окрашивание без дефектов — благодаря свободному вращению ролика валик равномерно распределяет краску, бесшовная шубка с аккуратно обработанными краями не оставляет следов на поверхности
- Надежность — шубка приплавлена к основанию ролика по технологии Termofusion и не отслаивается даже при многократном использовании.
- Быстросъемная конструкция — валик легко снимается с бюгеля для замены или очистки.
- Устойчивость к воздействию влаги — бюгель оцинкован для защиты от коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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