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Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм купить с доставкой в Москве
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Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм

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Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 4
Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 5
Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
внутренние и наружные отделочные работы; нанесение лаков, красок, эмалей и иных лакокрасочных материалов
Материал валика
полиакрил
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
  • Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
  • Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
  • Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
  • Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 4
  • Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 5
  • Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749065
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип валика
валик с ручкой
Назначение
внутренние и наружные отделочные работы; нанесение лаков, красок, эмалей и иных лакокрасочных материалов
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм

Валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80740 шириной 180 мм, с ворсом из полиакрила 12 мм, диаметром ролика 48 мм и бюгелем 8 мм, используется во время проведения внутренних и наружных отделочных работ. Применяется для нанесения на гладкие и шероховатые поверхности лаков, красок, эмалей, а также иных лакокрасочных материалов (ЛКМ).

Преимущества

  • Высокое качество окрашивания при низком расходе ЛКМ — структура волокон полиакрила обеспечивает максимальное впитывание и отдачу краски.
  • Равномерное окрашивание без дефектов — благодаря свободному вращению ролика валик равномерно распределяет краску, бесшовная шубка с аккуратно обработанными краями не оставляет следов на поверхности
  • Надежность — шубка приплавлена к основанию ролика по технологии Termofusion и не отслаивается даже при многократном использовании.
  • Быстросъемная конструкция — валик легко снимается с бюгеля для замены или очистки.
  • Устойчивость к воздействию влаги — бюгель оцинкован для защиты от коррозии.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип валика
валик с ручкой
Назначение
внутренние и наружные отделочные работы; нанесение лаков, красок, эмалей и иных лакокрасочных материалов
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Страна производитель
Россия
Описание

Валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80740 шириной 180 мм, с ворсом из полиакрила 12 мм, диаметром ролика 48 мм и бюгелем 8 мм, используется во время проведения внутренних и наружных отделочных работ. Применяется для нанесения на гладкие и шероховатые поверхности лаков, красок, эмалей, а также иных лакокрасочных материалов (ЛКМ).

Преимущества

  • Высокое качество окрашивания при низком расходе ЛКМ — структура волокон полиакрила обеспечивает максимальное впитывание и отдачу краски.
  • Равномерное окрашивание без дефектов — благодаря свободному вращению ролика валик равномерно распределяет краску, бесшовная шубка с аккуратно обработанными краями не оставляет следов на поверхности
  • Надежность — шубка приплавлена к основанию ролика по технологии Termofusion и не отслаивается даже при многократном использовании.
  • Быстросъемная конструкция — валик легко снимается с бюгеля для замены или очистки.
  • Устойчивость к воздействию влаги — бюгель оцинкован для защиты от коррозии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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