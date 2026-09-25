Валик в сборе МИКРОФИБРА MATRIX 80772, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Валик в сборе МИКРОФИБРА MATRIX 80772, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм
Валик Matrix «МИКРОФИБРА» 80772, 180 х 48 мм, с ворсом 12 мм из полиэстера и бюгелем 8 мм, используется для проведения подготовительных и малярных работ по дереву, стенам, потолкам. Он подходит для нанесения невязких материалов: пропиток, грунтовок, лазури, дисперсионных красок, антисептиков и др. Шубка с ворсом длиной 12 мм оптимальна для большинства поверхностей, в том числе шероховатых.
Преимущества
- Высокое качество окрашивания — бесшовная шубка с остриженными краями не оставляет следов, хорошо впитывает и переносит краску, а благодаря свободно вращающемуся ролику валик максимально отдает ЛКМ на поверхность.
- Быстросъемное крепление — бюгель можно использовать с разными типами валиков, которые легко снимаются для очистки и замены.
- Прочность и долговечность — шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion, а бюгель оцинкован для предотвращения коррозии.
- Быстрое окрашивание больших поверхностей — валик имеет ширину 180 мм и диаметр 48 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Валик Matrix «МИКРОФИБРА» 80772, 180 х 48 мм, с ворсом 12 мм из полиэстера и бюгелем 8 мм, используется для проведения подготовительных и малярных работ по дереву, стенам, потолкам. Он подходит для нанесения невязких материалов: пропиток, грунтовок, лазури, дисперсионных красок, антисептиков и др. Шубка с ворсом длиной 12 мм оптимальна для большинства поверхностей, в том числе шероховатых.
Преимущества
- Высокое качество окрашивания — бесшовная шубка с остриженными краями не оставляет следов, хорошо впитывает и переносит краску, а благодаря свободно вращающемуся ролику валик максимально отдает ЛКМ на поверхность.
- Быстросъемное крепление — бюгель можно использовать с разными типами валиков, которые легко снимаются для очистки и замены.
- Прочность и долговечность — шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion, а бюгель оцинкован для предотвращения коррозии.
- Быстрое окрашивание больших поверхностей — валик имеет ширину 180 мм и диаметр 48 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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