Валик "Лаки" СИБРТЕХ 80179, 250 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 8 мм, велюр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал валика
велюр
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
5
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 749052
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
велюр
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
5
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Валик "Лаки" СИБРТЕХ 80179, 250 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 8 мм, велюр
Валик Сибртех «Лаки» 80179 с ворсом длиной 5 мм из велюра, ручкой 8 мм, роликом 250 х 48 мм, обеспечивает нанесение ЛКМ тонким слоем, что делает его лучшим помощником для работ с лаками на гладких поверхностях. Валик шириной 250 мм быстро справляется с окрашиванием участков большой площади.
Преимущества
- Долговечность — валик изготовлен с применением новейшей технологии Termofusion Coinjection.
- Быстрая замена и очистка — валик классической конструкции с трубкой внутри снимается и устанавливается за несколько секунд.
- Надежность — термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика, поэтому он прослужит долго.
- Защита от коррозии — оцинкованный бюгель устойчив к воздействию влаги.
- Равномерное нанесение материала — шубка не имеет шва, а ее обработанные края не топорщатся, поэтому валик не оставляет следов на поверхности.
- Комфортная работа — ролик свободно вращается и не заедает во время окрашивания.
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Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
велюр
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
5
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Валик Сибртех «Лаки» 80179 с ворсом длиной 5 мм из велюра, ручкой 8 мм, роликом 250 х 48 мм, обеспечивает нанесение ЛКМ тонким слоем, что делает его лучшим помощником для работ с лаками на гладких поверхностях. Валик шириной 250 мм быстро справляется с окрашиванием участков большой площади.
Преимущества
- Долговечность — валик изготовлен с применением новейшей технологии Termofusion Coinjection.
- Быстрая замена и очистка — валик классической конструкции с трубкой внутри снимается и устанавливается за несколько секунд.
- Надежность — термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика, поэтому он прослужит долго.
- Защита от коррозии — оцинкованный бюгель устойчив к воздействию влаги.
- Равномерное нанесение материала — шубка не имеет шва, а ее обработанные края не топорщатся, поэтому валик не оставляет следов на поверхности.
- Комфортная работа — ролик свободно вращается и не заедает во время окрашивания.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик "Лаки" СИБРТЕХ 80179, 250 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 8 мм, велюр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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