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Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм купить с доставкой в Москве
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Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм

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Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 4
Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 5
Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
  • Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
  • Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
  • Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
  • Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 4
  • Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 5
  • Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
220 руб. 
Начислим 4 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749046
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм
220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм

Валик Matrix 80760 «Нейлон Люкс» 180 мм с полиамидным ворсом длиной 18 мм, ручкой диаметром 8 мм, диаметром ролика 48 мм, предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на грубые неровные поверхности. Ширина 180 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д. За счет длины 18 мм ворс прокрашивает самые труднодоступные места, обеспечивая высокое качество окраса.

Преимущества

  • Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
  • Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
  • Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
  • Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
  • Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
  • Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.
  • Оцинкованный бюгель не подвержен образованию коррозии, это увеличивает срок службы инструмента.



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Отзывы о товаре Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Развернуть
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Описание

Валик Matrix 80760 «Нейлон Люкс» 180 мм с полиамидным ворсом длиной 18 мм, ручкой диаметром 8 мм, диаметром ролика 48 мм, предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на грубые неровные поверхности. Ширина 180 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д. За счет длины 18 мм ворс прокрашивает самые труднодоступные места, обеспечивая высокое качество окраса.

Преимущества

  • Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
  • Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
  • Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
  • Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
  • Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
  • Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.
  • Оцинкованный бюгель не подвержен образованию коррозии, это увеличивает срок службы инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм – стоимость товара 220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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