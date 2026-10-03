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Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE купить с доставкой в Москве
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Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE

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Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 1
Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 2
Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 3
Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 4
Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 5
Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 6
Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 7
Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 8
Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
есть
Тип грабель
с прямыми зубьями
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
5
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
90
Общая длина
335
  • Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 1
  • Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 2
  • Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 3
  • Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 4
  • Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 5
  • Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 6
  • Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 7
  • Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 8
  • Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749044
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
для рыхления почвы и уборки мусора с грядок и клумб
Черенок
есть
Тип грабель
с прямыми зубьями
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
5
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
90
Общая длина
335
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE

5-зубые грабли Palisad LUXE 62637 длиной 335 мм, со стальной рабочей частью шириной 90 мм, предназначены для рыхления почвы. 5 прямых зубьев эффективно разбивают комочки земли. Инструмент подходит также для уборки мусора с грядок и клумб. Грабли оптимальны для обработки небольших участков почвы, используются во время проведения садово-огородных работ.

Преимущества

  • Прочность — рабочая часть из закаленной среднеуглеродистой стали рассчитана на интенсивное использование.
  • Высокая механическая прочность — рукоятка из древесины ясеня отличается устойчивостью к излому, лаковое покрытие защищает ее от разрушения.
  • Эргономичность — деревянная рукоятка удобно ложится в руку, конструкция позволяет организовать подвесное хранение.

Отзывы о товаре Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
для рыхления почвы и уборки мусора с грядок и клумб
Черенок
есть
Тип грабель
с прямыми зубьями
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
5
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
90
Общая длина
335
Страна производитель
Китай
Описание

5-зубые грабли Palisad LUXE 62637 длиной 335 мм, со стальной рабочей частью шириной 90 мм, предназначены для рыхления почвы. 5 прямых зубьев эффективно разбивают комочки земли. Инструмент подходит также для уборки мусора с грядок и клумб. Грабли оптимальны для обработки небольших участков почвы, используются во время проведения садово-огородных работ.

Преимущества

  • Прочность — рабочая часть из закаленной среднеуглеродистой стали рассчитана на интенсивное использование.
  • Высокая механическая прочность — рукоятка из древесины ясеня отличается устойчивостью к излому, лаковое покрытие защищает ее от разрушения.
  • Эргономичность — деревянная рукоятка удобно ложится в руку, конструкция позволяет организовать подвесное хранение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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