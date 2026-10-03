Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Грабли пятизубые PALISAD 62637, 90 ? 335 мм, стальные, рукоятка из ясеня, LUXE
5-зубые грабли Palisad LUXE 62637 длиной 335 мм, со стальной рабочей частью шириной 90 мм, предназначены для рыхления почвы. 5 прямых зубьев эффективно разбивают комочки земли. Инструмент подходит также для уборки мусора с грядок и клумб. Грабли оптимальны для обработки небольших участков почвы, используются во время проведения садово-огородных работ.
Преимущества
- Прочность — рабочая часть из закаленной среднеуглеродистой стали рассчитана на интенсивное использование.
- Высокая механическая прочность — рукоятка из древесины ясеня отличается устойчивостью к излому, лаковое покрытие защищает ее от разрушения.
- Эргономичность — деревянная рукоятка удобно ложится в руку, конструкция позволяет организовать подвесное хранение.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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5-зубые грабли Palisad LUXE 62637 длиной 335 мм, со стальной рабочей частью шириной 90 мм, предназначены для рыхления почвы. 5 прямых зубьев эффективно разбивают комочки земли. Инструмент подходит также для уборки мусора с грядок и клумб. Грабли оптимальны для обработки небольших участков почвы, используются во время проведения садово-огородных работ.
Преимущества
- Прочность — рабочая часть из закаленной среднеуглеродистой стали рассчитана на интенсивное использование.
- Высокая механическая прочность — рукоятка из древесины ясеня отличается устойчивостью к излому, лаковое покрытие защищает ее от разрушения.
- Эргономичность — деревянная рукоятка удобно ложится в руку, конструкция позволяет организовать подвесное хранение.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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