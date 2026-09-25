Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE
Совковая углубленная лопата Palisad LUXE 61328 размером 225 x 295 мм, без черенка, изготовлена из рессорно-пружинной стали и весит 0,9 кг. Оптимальна для работы с сыпучими материалами: гравием, щебнем, песком, удобрениями и т.д. Может использоваться для приготовления строительных растворов и выборки ям. Инструмент пригодится во время строительства, а также выполнения различных работ на загородном участке.
Преимущества
- Эффективность — углубленное полотно позволяет перемещать большое количество материалов.
- Надежность — инструмент изготовлен из упругой рессорно-пружинной стали 1050Mn, полотно не деформируется при высоких нагрузках.
- Твердость полотна до 50 HRC — лопата устойчива к износу и долго сохраняет рабочие свойства.
- Возможность выбора черенка — можно установить наиболее удобный, подходящий по диаметру к тулейке 40 мм.
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Совковая углубленная лопата Palisad LUXE 61328 размером 225 x 295 мм, без черенка, изготовлена из рессорно-пружинной стали и весит 0,9 кг. Оптимальна для работы с сыпучими материалами: гравием, щебнем, песком, удобрениями и т.д. Может использоваться для приготовления строительных растворов и выборки ям. Инструмент пригодится во время строительства, а также выполнения различных работ на загородном участке.
Преимущества
- Эффективность — углубленное полотно позволяет перемещать большое количество материалов.
- Надежность — инструмент изготовлен из упругой рессорно-пружинной стали 1050Mn, полотно не деформируется при высоких нагрузках.
- Твердость полотна до 50 HRC — лопата устойчива к износу и долго сохраняет рабочие свойства.
- Возможность выбора черенка — можно установить наиболее удобный, подходящий по диаметру к тулейке 40 мм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Отзывы о товаре Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE