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Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE купить с доставкой в Москве
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Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE

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Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 1
Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 2
Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 3
Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 4
Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 5
Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 6
Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 7
Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 8
Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 9
Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 10
Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
  • Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 1
  • Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 2
  • Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 3
  • Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 4
  • Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 5
  • Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 6
  • Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 7
  • Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 8
  • Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 9
  • Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 10
  • Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749043
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Ширина рабочей части, мм
225
Общая длина, см
37
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE

Совковая углубленная лопата Palisad LUXE 61328 размером 225 x 295 мм, без черенка, изготовлена из рессорно-пружинной стали и весит 0,9 кг. Оптимальна для работы с сыпучими материалами: гравием, щебнем, песком, удобрениями и т.д. Может использоваться для приготовления строительных растворов и выборки ям. Инструмент пригодится во время строительства, а также выполнения различных работ на загородном участке.

Преимущества

  • Эффективность — углубленное полотно позволяет перемещать большое количество материалов.
  • Надежность — инструмент изготовлен из упругой рессорно-пружинной стали 1050Mn, полотно не деформируется при высоких нагрузках.
  • Твердость полотна до 50 HRC — лопата устойчива к износу и долго сохраняет рабочие свойства.
  • Возможность выбора черенка — можно установить наиболее удобный, подходящий по диаметру к тулейке 40 мм.

Отзывы о товаре Лопата совковая PALISAD 61328, 225 ? 295, углубленная, рессорная сталь, 0, 9 кг, без черенка, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Ширина рабочей части, мм
225
Общая длина, см
37
Страна производитель
Китай
Описание

Совковая углубленная лопата Palisad LUXE 61328 размером 225 x 295 мм, без черенка, изготовлена из рессорно-пружинной стали и весит 0,9 кг. Оптимальна для работы с сыпучими материалами: гравием, щебнем, песком, удобрениями и т.д. Может использоваться для приготовления строительных растворов и выборки ям. Инструмент пригодится во время строительства, а также выполнения различных работ на загородном участке.

Преимущества

  • Эффективность — углубленное полотно позволяет перемещать большое количество материалов.
  • Надежность — инструмент изготовлен из упругой рессорно-пружинной стали 1050Mn, полотно не деформируется при высоких нагрузках.
  • Твердость полотна до 50 HRC — лопата устойчива к износу и долго сохраняет рабочие свойства.
  • Возможность выбора черенка — можно установить наиболее удобный, подходящий по диаметру к тулейке 40 мм.
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Отзывы


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